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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Başkan Erdoğan çocukları sevindirdi

Başkan Erdoğan çocukları sevindirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çalışmalarını yürütmek üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Güzergâhında bulunan Nato Yolu Caddesi üzerinde aracını sık sık durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken fotoğraf da çektirdi. Çocuklara oyuncak veren Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan'ın sohbet ettiği vatandaşlardan Ayşe Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede heyecanlandığını söyledi

. Vatandaşlardan Zeynep Akgenç ise Erdoğan'a "Nasılsınız, iyi misiniz? Gördüğümüze sevindik" dediğini kaydederek, "Heyecanlandım. İzin isteyerek fotoğraf çektik" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan çocukları sevindirdi
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