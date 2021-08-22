Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, gelen son dakika haberi ile Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bu atamalarda, Boğaziçi Üniversitesi'nin yanı sıra, Marmara Üniversitesi rektörlüğüne de yeni atama gerçekleşti. Bu noktada, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci biyografisi ve akademik kariyeri merak konusu oldu. Öğrenciler başta olmak üzere, milyonlarca vatandaş Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin hayatı, ailesi, yaşı, memleketi ve kariyeri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte detaylar...
3 Kasım 1965'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fizik Bölümünde, doktorasını Heriot-Watt Üniversitesinde fiber optik sensörler alanında tamamladı. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde önce yardımcı doçent, sonraysa doçent oldu.
1998-1999 yıllarında Gunma Üniversitesinde konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesinde profesör oldu ve 2014-2018 yılları arasında Fizik Bölümünün başkanlığını yaptı.
15 Temmuz 2021'de Melih Bulu'nun görevden alınması üzerine rektör vekili olarak atandı.