Heybeliada yangını bekliyordu! Elektrik ve su kesildi İnsan zinciri ve pet şişelerle söndürdüler

Heybeliada Eski Değirmenyeri bölgesindeki saat 13.15'te henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın saat 14.55 itibariyle kontrol altına alındı. Maltepe aktarma merkezinden hareket eden çıkarma gemisiyle Heybeliada'ya çok sayıda itfaiye aracı, TOMA, çeşitli belediyelerden su tankerleri, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevlerin ulaştığı Aşıklar Tepesi'nde vatandaşlar insan zinciri oluşturarak ellerindeki su bidonlarıyla yangına müdahale etti. Ayrıca olay yerindeki TOMA aracı da alevlerin bulunduğu noktalara su sıkarak çalışmalara katıldı. Bir yandan da helikopterler yangına havadan müdahale etti. Vatandaşlar söndürülen alanların tekrar yanmaması için büyük çaba harcadı. Öte yandan olay yerine, yanan arazinin yakında bulunan kışladaki askerler vatandaşlara su takviyesi yaptı.

Adada meydana gelen yangına su bidonları ile insan zinciri oluşturarak katılan adalılardan Erol Bedir ile Cemalettin Göç,, yangının olmasını bekledikleri için adanın yollarına su bidonları konulduğunu belirterek, "Adada yangın çıkabileceği ihbarı üzerine yollarda su bidonları hazırlanmıştı. İstanbul Valiliği tarafından ormanlık alana giriş yasaktı. Parklara ve yollara su bidonları hazırlamıştık. Hazırlıklıydık. Aşıklar tepesi ve Liman bölgesinde hazırlığımız vardı. El birliği ile söndürme çalışmalarına yardımcı olduk." Dedi.

GENÇLER SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA KATILDI

Heybeliada'da çıkan yangına adanın liseli gençleri de katkıda bulundu. Yanğına müdahale eden Osman Savaş, Nira Bektaş, Nehir Polat, Nehir Şirin, Mustafa Mert ve Tolga Sökmen "yangını pet şişelerle söndürdük. Yangın çıktığında elektrik ve su kesildi. Su olmadığı için evlerden su şişeleri taşıyarak söndürdük. Geçen yazda aynı bölgede yangın çıkmıştı. Onada müdahalede bulunduk" dediler.

Heybeliada 'da meydana gelen Yangın bölgesine Ak Parti MYKY üyesi eski bakan Fatma Bütl Sayan Kaya , İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Adalar Ak Parti İlçe Başkanı Sinan Şen gelerek vatandaşlarla sohbet etti.