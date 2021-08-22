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Haberler Gündem Haberleri K Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: “Alel acele ağaçların katledildi”
Giriş Tarihi: 22.8.2021 23:35

K Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: “Alel acele ağaçların katledildi”

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K Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: “Alel acele ağaçların katledildi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin Gençlik Parkı'nı yıkımının durdurulmasına yönelik karara aykırı davranarak parkın yıkımına devam etmesi ve 50 yıllık ağaçlar köklerinden sökülmesine tepkiler sürüyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hukuka riayet etmediğini söyledi.
Kabaktepe; "Adalete sevkedilen bir konuda, alel acele ağaçların katledilmesi sadece vatandaşlarımızın isteğini çiğnemek değil, aynı zamanda hukuka da riayet etmemektir. Hukuk hepimiz için var, ağaçlar hepimizin ağacı, orada yaşayanlar bizim insanımız. Hizmet edin, düşmanlık değil!" dedi.


* Eyüpsultan Yeşilpınar'da oturanlar, yıkım kararına itiraz etmişti. İstanbul 5. İdare Mahkemesi istemi oy birliğiyle kabul etti. Taraflara 30 gün süre tanınması kararlaştırıldı.
* Vatandaşlar, yıkıma karşı 18 Ağustos'ta yeni bir eylem başlattı. Parka çadırlarını kuran vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu.
*Ancak İBB, 19 Ağustos'ta parkta yıkıma başladı. Vatandaşların taleplerini dinlemeyen yetkililer bu sefer devreye iş makinelerini soktu. İBB işçileri parkın içindeki tüm oyun alanlarını ve spor aletlerini kırdı. 50 yıllık ağaçlar köklerinden söküldü.

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K Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: “Alel acele ağaçların katledildi”
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