Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan çok net ’Afganistan’ mesajı

MÜLTECİ VİDEOLARI GERÇEK DEĞİL

Gerçeklerı yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor. Hudutlarda öyle görüntülerin çekilmesi mümkün değil. Engeller var, hudut birlikleri var, jandarma var, polis var, yol kontrol noktaları var. Bütün alanlarda İHA'lar faal. Belki Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edip muhalefetle gidip konuşacağız. İran, devamlı 'Böyle bir şey yok' diyor. Bizim de gördüklerimiz o yönde. Ayrıca sınırlarda gördüğümüz bir yoğun hareketlilik de söz konusu değil. Biz bu konuda oluşturulmak istenen algı ile uğraşıyoruz. Biz devamlı kuyudayız, devamlı taş çıkarıyoruz.