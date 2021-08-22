Türk Pilotlara Azerbaycan’dan madalya

Azerbaycan
Devleti, Ermenistan
ile yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki zaferde büyük başarı gösteren Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 3'ü pilot 11 askeri 'Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası' ile onurlandırdı. Madalyalar, Amasya Valisi Mustafa Masatlı tarafından düzenlenen törenle askerlere verildi. Amasya Milletvekili Hasan Çilez
, Amasya Garnizon Komutan Vekili Suat Kızılçelik, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı
, protokol üyeleri ve hava kuvvetleri mensuplarının katıldığı törende konuşan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, madalya ile ödüllendirilen askerleri tebrik etti. Vali Masatlı "Hava Kuvvetlerimiz yurtiçi ve sınır ötesinde terörle mücadelede sergiledikleri üstün kabiliyetleri ile dosta güven, düşmana korku salmışlar ve uluslararası misyonlarda üstelendikleri görevleri başarılı şekilde yerine getirmişlerdir" dedi.