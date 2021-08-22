Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklayacak. Öte yandan milyonlar "Yasaklar geri gelecek mi, Eylül ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?" sorularına ilişkin gelişmelere kilitlendi. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alan konuyla ilgili olarak kararlar merakla beklenirken vaka artışına tedbiren yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. Buna göre; Yasaklar geri gelecek mi, Eylül ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? İşte Kabine Toplantısı kararları ve detaylar...
BAKANLAR SUNUM YAPACAK
Koronavirüste özellikle yeni ya da ek tedbirlere dair ve aşı olmayanlarla ilgili dile getirilen iddialarla ilgili değerlendirmeler için gözlerin çevrildiği kabine toplantısı, ileri bir tarihe alındı. Bunun nedeni ise Bakanların sel ve yangın bölgelerinde olması... Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan toplantıda koronavirüste artan vaka sayıları hastaneye yatış ve ölüm sayılarıyla birlikte değerlendirilerek karar alınacak. Bakanların görev alanlarıyla ilgili önemli sunumlar gerçekleştireceği toplantıda birçok kritik başlık yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;
"Dünya, Kovid-19'un giderek artan etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye, hastaneleri ve güç altyapı sayesinde bu sürecin üstesinden başarıyla gelmiştir. Şehir Hastanelerin bu süreçte büyük önemi var. Kamu güvenliği ve gıda tedariki konusunda tıkır tıkır işleyen sistemimiz karşısında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Son dönemde ciddi bir sıçrama yaptık. Güzel tablonun yansılamasını yılın ilk 7 ayında 200 milyar dolarlık ihracatla gördük."
"Aşılamada da dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Aşı tedariki konusunda iyi bir noktadayız. Yerli aşı geliştirme çalışmalarında da yıl sonuna kadar yaygın kullanım ve üretim safhasına geçmeyi umut ediyoruz. Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçerek ülke nüfusunu geride bıraktık."
"Ülkemizde bazı kesimlerin aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülecektir. Sürekli değişen virüse karşı aşı dışında başka bir korunma yöntemi bulunmuyor. Huzurlu bir hayat sürmemiz hepimizin aşılanmasına bağlıdır. Son dönemde salgın sebebiyle hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı yaptırmadığını belirtmek istiyorum.
Tüm kardeşlerimize aşılarını derhal olma çağrısında bulunuyorum. Milletimizin bu musibetin açtığı sıkıntılardan bir an önce kurtulmasını istiyoruz."
AŞI OLMAMIŞ ÖĞRETMENLERE HAFTADA 2 KERE TEST YAPTIRACAK
- Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını istiyeceğiz.
- Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.
- Uçak ve otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi isteyeceğiz.
Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.