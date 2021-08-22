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Haberler Gündem Haberleri YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 22.8.2021 09:04 Son Güncelleme: 22.8.2021 09:04

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de! 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

Üniversite tercihlerinin sona ermesiyle beraber YKS tercih sonuçları için bekleyiş başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesinden alınan başvurular 20 Ağustos’ta kapanan sistemle sona erdi. Adaylar merakla eğitim almaya hak kazanacakları okulu öğrenmeyi bekliyor. Bu noktada ise “2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erkenden açıklanır mı?” soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi henüz açıklamadı ancak kısa zamanda erişime açması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere 5-20 Ağustos tarihleri aralığında başvurular alınmıştı. Bu noktada ise "2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" soruları bugün sabah saatleriyle beraber adayların gündemindeki yerini aldı. Kayıt işlemlerinin 4-8 Eylül tarihleri aralığında yapılacağı bildirildiğinden sonuçların da kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre; 2021 YKS tecihleri ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından gerçekleştirdi.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
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