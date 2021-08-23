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Haberler Gündem Haberleri Koronavirüs tablosu 22 Ağustos 2021 son dakika duyuruldu! Günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 23.8.2021 07:10 Son Güncelleme: 23.8.2021 07:11

Koronavirüs tablosu 22 Ağustos 2021 son dakika duyuruldu! Günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu 22 Ağustos 2021 son dakika duyuruldu! Günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayısı kaç oldu?

Türkiye ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgının ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün corona virüsü testi uygulanan 18 bin 622 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise kamuoyu tarafından merak edilerek 22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. 22 Ağustos korona tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat bilgileri.

Küresel anlamda dünyada etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin yerli ve yabancı ajanslardan "corona virüsü son dakika" başlığıyla güncel korona son durum haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak duyurulan Türkiye güncel korona tablosu bilgileri 22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden kamuoyu tarafından öğrenilmeye çalışılıyor.

SON DAKİKA 22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU | VAKA - VEFAT RAKAMLARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Ağustos korona tablosu verileri, Bakan Koca Twitter hesabı ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bugünkü güncel korona tablosu ile birlikte vaka - vefat rakamları şöyle;

22 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 622

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 263

21 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 351

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 163



20 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 918

VEFAT SAYISI: 204

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 561

19 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 320

VEFAT SAYISI: 216

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 743

18 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 944

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 537

17 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 692

VEFAT SAYISI: 183

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 636

16 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 163

VEFAT SAYISI: 165

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 642

15 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 847

VEFAT SAYISI: 154

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426



14 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 949

VEFAT SAYISI: 145

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364

13 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 372

VEFAT SAYISI: 157

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492

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Koronavirüs tablosu 22 Ağustos 2021 son dakika duyuruldu! Günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayısı kaç oldu?
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