Mehpare anne ile yeniden doğdum

Koruyucu ailenin yanında büyüyen 25 yaşındaki Elif Deniz Ünel
, şimdi başarılı bir ekonomist ve insan kaynakları uzmanı. Kırklı yaşlarda bekar olmasına rağmen koruyucu anne olmak için kuruma başvuran Mehpare Ünel
, önce Elif
'in koruyucu annesi oldu. Elif 18 yaşında girdikten sonra da onu kendi nüfusuna geçirdi. Elif, "Mehpare
anne beni kalbinden doğurmakla kalmadı beni baştan yarattı. Onunla yeniden doğdum. İyi ki Mehpare annem
oldu" dedi. Şimdi 65 yaşında olan Mehpare Ünel ise "Çok şanslıyım. Elifim, annesinin kalbinde onun kocaman sevgisiyle büyüdü. Bizim ki de böyle bir sevgi hikayesi" dedi. Elif'in hikayesi daha henüz 10 aylık iken bir parkta başladı. O, hayatında ki gerçeklerle adeta yüzleşerek şöyle anlatıyor, hikayesini: "Biyolojik annem beni bir parkta bırakmış. Sonra beni bulmuşlar ve aile ve sosyal hizmetler müdürlüğüne teslim etmişler. Devlet korumasına alınmışım. İşte tam o günlerde Mehpare annem, kurum müdürlüğüne, 'bir kız çocuğuna annelik yapmış isteğini' belirterek, başvurmuş." Mehpare Ünel ise "40'lı yaşlarındaydım. Bir firmada muhasebe müdürü olarak çalışıyordum. İyi bir işim vardı. Ama bir evladım yoktu. Kuruma başvurarak, bir kız çocuğunu evlat edinmek istediğimi söyledim. Uzman 'Sizi koruyucu anne yapalım' dedi. Resmi başvurumu yaptım. Tam 9 ay bekledim. Ve telefon çaldı. "Anne olmaya hazır mısınız ?' dendiğinde sesim soluğum kesildi. Elif bana 'anne' diye koşup, boynuma sarıldı. Bu öyle bir duygu ki tarifi imkansız. 9 ay boyunca ona kavuşmak için kuruma gidip geldim. Ve şimdi doğum zamanı gelmişti. Anne olmak için illa doğurmak gerekmiyormuş. En önemlisi sevmekmiş. Biz bu işi kızımla başardık. İşte bu gerçek sevgiydi" diye anlatıyor, o ilk buluşmayı.
'ROL MODELİM ANNEM'
Lise de kano yapmaya başladığını ve liseyi sporcu bursuyla Fenerbahçe Koleji
'nde okuduğunu söyleyen Elif, "İstanbul Üniversitesi
Ekonometri bölümünde okudum. Ardından aynı üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nü kazandım. Şimdi 4'üncü sınıf öğrencisiyim. Sigortacılık üzerine yüksek lisans yapma hedefim var. Tüm bunları rol modelim olan Mehpare anneme borçluyum. Üniversiteden sonra dil öğrenmek için beni İngiltere'ye gönderdi. Şimdi bir kurumda çalışıyorum. Ben de annem gibi ayaklarının üzerinde durabilen çok güçlü ve başarılı bir kadın olmak istiyorum" dedi.
'BEN DE KORUYUCU ANNE OLACAĞIM'
KENDISININ de koruyucu anne olmayı düşündüğünü belirten Elif "Annem 18 yaşına gelince beni evlat edindi. 'Benim soyadımı almak ister misin' dedi. Ben de kabul ettim. Onun soyadını aldım. Ve devlet korumasındayken bana konulan isim yerine Elif Deniz ismini seçtim. Biyolojik ailemi tanıyorum. Ama ben Mehpare annemden asla ayrılmam" dedi.
E-DEVLET ÜZERINDEN BAŞVURU YAPILABILIYOR
Koruyucu aile olmak için nereye başvurmak gerekiyor?
İkamet ettiğiniz ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurabileceğiniz gibi, e-devlet ve ebasvuru.aile.gov.tr adresinden de müracaat edebilirsiniz. Koruyucu aile adaylarına ilişkin nasıl bir araştırma yapılıyor? Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında ailelerden çeşitli belgeler isteniyor (sağlık raporu, adli sicil kaydı, öğrenim belgesi, gelir belgesi vb)
'SENİ KALBİMDE BÜYÜTTÜM'
Elif 18 aylık bebek iken Mehpare annesiyle tanıştıması ve sonrasındaki yaşam yolculuğunu "5 yaşına geldiğimde pedagoglar eşliğinde annem bana hayatımın gerçeklerini anlattı. Bana 'Ben seni karnımda değil, kalbimde büyüttüm' dedi" sözleriyle anlattı.
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