Nallıhan’da değişim tüm hızıyla devam ediyor

Ankara Kalkınma Ajansı'nın Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, Nallıhan Belediyesi tarafından başvurusu yapılan "İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Projesi" 2020 yılında onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesi göl kenarı Doğa Kampı alanı olarak düzenlenecek.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş yaptığı açıklamada "2021 yılı vizyon projelerimizden Çayırhan İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Projesi'nin ihale süreci tamamlandı. Üstlenici firma tarafından ilk kazma vuruldu. İnşaat çalışmaları başladı. İpekyolu Doğa Kampı Projemiz İlçemiz ve Çayırhan Mahallemize Hayırlı Olsun" dedi.

Yapımına başlanan 3 adet park ve yeşil alan çalışmaları devam ediyor. Toplamda 10.980 M2 olan parklar içerisinde 3 adet çocuk oyun alanı, 3 adet trambolin, 3 adet fitness alanı, 13 adet kamelya oturma alanı, 2 adet basketbol sahası, 2 adet kum oyun alanı, 3 adet süs havuzu, seyir terası ve yürüyüş yolları bulunuyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Atatürk Mahallemiz 'de, 100. Yıl Mahallemiz Beltaş sitesi arkasında ve Hacıbey mahallesi Öğretmenler sitesi yanında devam eden Park ve Yeşil alan çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Nallıhanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden Nallıhanımıza hayırlı olsun" dedi. Nallıhan kazandırılan park sayısı toplamda 26 ya ulaştı.

NALLIHAN'DA KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞASI HIZLA DEVAM EDİYOR

Nallıhan Belediyesi tarafından 100. Yıl Mahallesinde 1.600 metrekare büyüklüğündeki kapalı yüzme havuzu yapımına başlandı. İçerisinde 315 m2 yetişkin, 50 m2 çocuk yüzme havuzu, 1 adet spor salonu ve soyunma odalarının yer alacağı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatındaki çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Nallıhan Belediyesi, eski havuz yerine çok güzel bir Kır Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri kazandırıyor. Nallıhan Belediyesi Kır Düğün Salonu ve Spor Tesislerinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor.