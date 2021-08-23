Parmak operasyonu

Van
'da
demir kapıya sıkışması sonucu parmağı kopan Muhammet Bünyamin Gümüş
(3) için devlet seferber oldu. Muhammet'in kopan işaret parmağının en geç 10 saat içinde yerine dikilmesi gerekiyordu. Van'da görevli doktor izinde olduğu için küçük çocuk Sikorsky polis helikopteri ile Diyarbakır
'a getirildi. Ve 5 saat sonra, 4.5 saat süren başarılı bir ameliyatla Muhammet'in parmağı yerine dikildi.
Baba İsmail Gümüş
, "Olaydan 5 saat sonra ameliyata alındı. Kopan parmağı sürekli buzda tuttuk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah devletimizden razı olsun" dedi. Nurcan
- İsmail Gümüş çiftinin en küçük çocukları olan Muhammet'in önceki akşam kopan sol işaret parmağı için ilk müdahale Van Muradiye Devlet Hastanesi
'nde yapıldı. Ardından küçük çocuk ambulansla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde kanama durduruldu. Ancak ameliyatı yapacak olan doktor izinde olunca çevre illerdeki hastanelerle görüşme yapıldı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nden gelen olumlu yanıtın ardından, dikim için gereken 10 saatlik süre tükenmek üzere olduğundanküçük çocuğun hava yoluyla götürülmesine karar verildi.
Muhammet Bünyamin, yanında annesi ve babasıyla birlikte Van'dan kalkan Emniyet
'e ait Sikorsky tipi helikopterle Diyarbakır'a getirildi. Küçük çocuk saat 01:00 sıralarında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Yaklaşık 4.5 saat süren operasyon sonucu, Muhammet Bünyamin Gümüş'ün kopan parmağı yerine dikildi.
'DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN'
BABA İsmail Gümüş "Sağlıkçılara, helikopterdeki arkadaşlara teşekkür. Allah devletimizden razı olsun" derken 3 çocuk annesi Nurcan Gümüş
de Muhammet'in çığlığına koştum, şok oldum. Kopan parmağı için devletimiz seferber oldu. Ameliyatın iyi geçtiğini söylediler. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.