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Giriş Tarihi: 23.8.2021

Van’daki baskında1300 tabanca ele geçirildi

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’daki baskında1300 tabanca ele geçirildi
VAN'IN İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda kolilere gizlenmiş bin 300 tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yaklaşık 2 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının sonunda dün bir işyerine operasyon düzenlendi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polisler, yaptıkları aramalarda bir cephanelik ortaya çıkardı. Onlarca kolideki 16 bin 200 parça halinde toplam bin 300 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Van’daki baskında1300 tabanca ele geçirildi
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