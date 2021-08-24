Başkan Erdoğan'dan "Neredeydik, nereye geldik?" paylaşımları: Anlatmakla bitmeyecek, tükenmeyecek işler yaptık

"19 YILDA 9 MİLYON KİŞİYE İŞ BULDUK"

19 yılda 9 milyon kişiye iş bulduklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, ekonomide diğer yapılanları ise şöyle sıraladı:

"Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar seviyesinde. Süreci tamamlanan işlemlerle yakında 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli gelirimizi, 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda bir miktar düşüş yaşasak da, en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız milli gelirin satın alma gücü paritesinde 17'nci sıradan 11'inci sıraya çıktık. Kamu ve özel sektör borçlanmasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük orana sahip devletlerden biriyiz."