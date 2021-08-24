Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci: Disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim

"METİNDE YER ALAN ÖNERİLER BİRER TAAHHÜTTÜR"

Prof. Dr. İnci, paylaşımında şu görüşlerini dile getirdi:

"Popülist bir anlayış yerine akademik kuralların ciddiyetle uygulanmasını; daha üretken bir akademik ortamın kurulması için öğretim üyelerimizin üretimi önünde engel olan insan kaynağı ihtiyacının giderilmesini, gerekli kadroların sağlanmasını, altyapının güçlendirilmesini ve öğretim üyelerimize iyi bir çalışma ortamı kurulması için gereken çalışmaların yapılmasını hedeflemekteyim. Bunun yolu da üniversitemizin gerçeklerinden hareket ederek ihtiyaçların tespiti ve yerine getirilmesidir. Bu konudaki çözüm önerilerim daha önce Rektör adaylığımı ilan ettiğim metinde yer almaktadır ve söz konusu metinde yer alan öneriler birer taahhüttür."

Mevki ve makamların geçici olduğunu, bu nedenle ortak bir anlayış çerçevesinde uyumlu ve aynı zamanda sorumlu bir çalışma ortamının kurulmasının herkesin görevi olduğunu belirten Prof. Dr. İnci, şöyle devam etti: