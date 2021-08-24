Burası CHP’li başkanın tavuk kümesiymiş





Karakayalı'nın aldığı yapı kayıt belgesi iptal edilirken SABAH kaçak villa ile ilgili şok detaylara ulaştı. Karakayalı'nın kiraz bahçesine villa kondurabilmek için Tarım İl Müdürlüğü'ne eşi aracılığı ile 'tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapacağım' diye izin başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.