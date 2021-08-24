Burası CHP’li başkanın tavuk kümesiymiş

İnternet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalına "İlçedeki kaçak yapıları tek tek tespit edip yıkacağım" diyen CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eşine ait havuzlu villa kaçak çıkmıştı.
Karakayalı'nın aldığı yapı kayıt belgesi iptal edilirken SABAH kaçak villa ile ilgili şok detaylara ulaştı. Karakayalı'nın kiraz bahçesine villa kondurabilmek için Tarım İl Müdürlüğü'ne eşi aracılığı ile 'tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapacağım' diye izin başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
MERCEK ALTINA ALINDI
Tarım İl Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda yazılı ve görsel basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek Karakayalı çiftinin tarım arazisi üzerine inşa ettiği havuzlu villasını mercek altına aldı.
Karakayalı'nın kaçak olarak havuzlu villa kondurduğu kiraz bahçesine resmi evrak üzerinde tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapacağını beyan ettiği ortaya çıktı.
Tarım İl Müdürlüğü, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 157 ada 6 parselin bulunduğu alana giderek inceleme yapacak.
Lütfiye Karakayalı'ya proje onayını beklemeden imalatlara başladığı için metrekare başına para cezası kesilecek. Ardından da yapılan villanın, izin başvurusunda belirtilen niteliklere uygun olup olmadığına bakılacak.
Bölgenin imar durumu da dikkate alınarak kiraz bahçesinin eski haline döndürülmesi, kaçak yapıların yıkılarak ortadan kaldırılması istenecek.
HAVUZLU VİLLA KAÇAK ÇIKMIŞTI
CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa ilçesinde imar planlarında kirazlık olarak görünen, eşinin adına kayıtlı tarım arazisine kaçak olarak havuzlu villa yaptırmıştı. Ardından da söz konusu yapının imar barışı için milat kabul edilen 31 Aralık 2017'den önce yapıldığını iddia ederek yapı kayıt belgesi almıştı.
Şikayetler üzerine, alanın uydu görüntülerini inceleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapının 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığını dolayısı ile imar barışı kapsamına girmediğini belirledi. Karakayalı'nın yanlış beyanda bulunarak aldığı iddia edilen yapı kayıt belgesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edilmişti.