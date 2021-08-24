Didim’de yavru Caretta Carettalar denizle buluştu

Aydın Didim'de Parlamenterler sitesinde site sakinleri ve özellikle çocuklara Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından deniz kaplumbağalarıyla ilgili görsel bir sunum gerçekleştirilerek, bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcısı M. İbrahim Çolak, Aydın DKMP Şube Müdürü Egemen İşcan, ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan ve EKODOSD üyelerinin katılımıyla yuvanın kontrol açılışı yapıldı. Konuyla ilgili EKODOSD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gönüllülere verilen eğitim çalışmalarıyla, çocuklarla birlikte kanal açılarak yavruların denize sağlıklı bir şekilde ulaşmaları sağlandı. Özellikle çocukların Caretta carettalara ilgisi ve sorumlu davranışları, Parlamenterler sitesine önümüzdeki yıllarda yuva yapacak kaplumbağalar açısından umut verici olduğu görüldü. Yapılan kontrol açılışında, caretta carettanın yuvaya 77 yumurta bıraktığı, yumurtalardan 56'sının gece, 7'sinin de kontrol açılışı sırasında çıktığı ve toplam 63 yavrunun denizle buluştuğu belirlendi. Yuvanın ve diğer yumurtaların gerekli incelemeleri yapılarak kayıt altına alındı. Site sakinleri, C.carettaların kendi kumsalını seçmelerinden dolayı büyük mutluluk duydular ve duyarlılık gösterdiler."