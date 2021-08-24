Diyarbakır annelerinden PKK’ya: Edi bese (Yeter artık)

Diyarbakır HDP
İl Binası önünde terör örgütü PKK
tarafından dağa kaçırılan çocukları için 720 gündür evlat nöbeti tutan aileler, eylemlerini nöbetin 3 Eylül'de 2'nci yıla girecek olması nedeniyle 7/24 sürdürme kararı aldı. HDP binası önünde önceki gece bir araya gelen aileler, "Otura otura zafer bizim olacak", "Kahrolsun PKK işbirlikçi HDP", "Hepimiz askeriz PKK'yı yeneriz" şeklinde sloganlar attı. Diyarbakır'daki eylemi başlatan ve bir süre önce terör örgütünden kaçıp teslim olan oğlu Mustafa'ya kavuşan kanser hastası anne Ayşegül Biçer, "Bu eylem bir kişi ile başladı, çığ gibi büyüdü. PKK'ya 'Yeter artık (edi bese)' demek istiyorsak tüm anneleri buraya davet ediyoruz. Sanatçılar, insan hakları savunucuları, akademisyenler, çocuk hakları savunucuları artık bu anneleri görsün. Tüm siyasi partilere de çağrımızdır, gelin bu anne ve babaların feryadını görün. Kürtlerin sözde haklarını Meclis
'te savunuyorum diyen HDP burada 720 gündür, annelerin ve babaların sesini duymadı. Evladına kavuşan bir anne olarak buradaki ailelere desteğim sürecektir. Gece gündüz demeden 7/24 evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz. Biz anneler olarak çocuklarımızın ölümüne izin vermemeliyiz. Bunu durdurmak için 3 Eylül'de herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.