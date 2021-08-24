Fatih Altaylı utanır mı?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "İyi ki varsınız sevgili dostlar" başlıklı köşe yazısında; "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace olmasa Afgan mültecilere Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde 'kamp' kurulacağını ve Batı ülkelerinin buradan mülteci seçeceğini ve geri kalanını da burada bırakacağını nereden bilecektik" ifadeleri yer almıştı.

WALLECE: "HABERİN HİÇBİR TEMELİ YOK"

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu açıkladı.

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Times gazetesinde yer alan "Türkiye'nin tepkisi nedeniyle İngiltere'nin Taliban'dan kaçan Afganlar için bölgesel merkezler kurma planlarından vazgeçtiği, mültecileri komşu ülkelerden getireceği" şeklindeki haberine Twitter üzerinden cevap verdi.

İngiltere'nin plandan vazgeçmediğini kaydeden Ben Wallace, "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz" ifadelerini kullandı.

"İNGİLİZ BAKAN'IN BİZE YALAN SÖYLEMEK İÇİN BİR GEREKÇESI YOK Kİ!"

Habertürk yazarı yazarı Fatih Altaylı, 23 Ağustos 2021 tarihlli "İyi ki varsınız sevgili dostlar" başlıklı köşe yazısında şunları yazmıştı:

"İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace olmasa Afgan mültecilere Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde "kamp" kurulacağını ve Batı ülkelerinin buradan mülteci seçeceğini ve geri kalanını da burada bırakacağını nereden bilecektik. Sağ olsun İngiliz dostlarımız, bize değer veriyorlar da başımıza gelecekleri önceden haber veriyorlar. Belli ki bu konuda bir mutabakat, bir uzlaşma olmuş. Olmasa İngiliz Bakan çıkıp da böyle bir şey söyler mi! Türkiye'nin bu konuda bir kabulü olmasa elin İngiliz'i Türk halkını böyle bilgilendirir mi! Belli ki, anlaşılmış ki, adam açıklıyor. Adama kızmak değil teşekkür etmek lazım Türk halkını bilgilendirdiği için.

Bizimkilere kalsa duymayacağız böyle bir kampın oluşturulacağını. Hatta böyle bir kamp açılsa bile muhtemelen haberimiz olmayacak. Bu yüzden iyi ki dostlarımız var diyorum. Bize söylenmeyen, bizden gizlenen ne varsa onlardan duyup öğreniyoruz.

Bu arada bizim Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış, "Yok böyle bir anlaşma uzlaşma" diye. Bana sorarsanız böyle bir uzlaşma vardır da, sizin haberiniz olmayabilir. İngiliz Bakan'ın bize yalan söylemek için bir gerekçesi yok ki! O yüzden tanıdık bildik birileri var ise siz İngiltere'ye bir arayıp sorun. Son bilen siz olmayın… Sonra mahcup da olmayın. Hala öyle bir şeyiniz var ise."

BBC TÜRKÇE SERVİS ETTİĞİ HABERİ SİLDİ

BBC Türkçe, 22 Ağustos 2021 tarihinde saat:22.21'de servis ettiği "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haber silmişti.

"BBC TÜRKÇE'NİN BÖYLE HATALAR YAPMAMASI GEREKİR. BU NEDENLE OKUYUCULARIMIZDAN/İZLEYİCİLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ"

BBC Türkçe, 23 Ağustos saat:16.16'da açıklama yayınladı ve "BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

"BBC Türkçe'den açıklama" başlıklı metinde şöyle denildi:

"BBC Türkçe'de aktarılan (haberin) ilk halinde ise bir atıf hatası yapılmış ve hem haberde, hem de başlıkta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a atfen "hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da işlem merkezleri kurulmasını" değerlendirdiği ifadelerine yer verilmiştir. Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı'na ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen, Türkiye ve Pakistan'ın da düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday gazetelerinde yer almış bir bilgi olduğunu, haberde ise sehven bakana atfen aktarıldığını belirtiriz.

İnternet sayfamızda daha sonra yapılan haberde bu hata düzeltilmiş ve İngiltere gazetelerinde yer alan söz konusu haberler ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz."



EURONEWS TÜRKÇE DE DÜZELTME YAYINLADI

Uluslararası haber kanalı Euronews'in Türkçe servisi Euronews Türkçe, 22 Ağustos 2021 saat:23.11'de "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haber servis etti.

Euronews Türkçe; 23 Ağustos saat:15.44'de söz konusu haber hakkında düzeltmede bulundu ve "DÜZELTME: İngiltere Savunma Bakanı makalesinde doğrudan Türkiye'nin adını kullanmıyor. Ancak İngiliz basını Bakanlık yetkililerine dayandırdıkları haberlerde söz konusu ülkeler arasında Türkiye ve Pakistan'ın da yer aldığını bildirdi" ifadelerini kullandı.