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Giriş Tarihi: 24.8.2021

MSB’den Sakarya Meydan Muharebesi videosu

MSB’den Sakarya Meydan Muharebesi videosu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıldönümü dolayısıyla video paylaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" sözüyle başlayan videoda, Sakarya Zaferi'nin, Türk yurdunu işgal ve Türk milletini esarete mahkûm etme planının iflas ettiğini tüm dünyaya gösterdiği vurgulandı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin, 1683'teki 2. Viyana Kuşatması'yla başlayan geri çekilme sürecini durdurarak Türk milleti için savunmadan taarruza geçişinin sembolü olduğuna dikkati çekilen videoda, Tekalif-i Milliye emirleriyle Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyduğu kaydedildi. ANKARA
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MSB’den Sakarya Meydan Muharebesi videosu
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