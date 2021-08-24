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Giriş Tarihi: 25.8.2021 05:09 Son Güncelleme: 25.8.2021 05:22

Son dakika: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Cihad Demirli atandı

Son dakika: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Cihad Demirli atandı

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Cihad Demirli atandı. 5 üye değişti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haberleri: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Cihad Demirli atandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı; Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alınmış; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine; Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Cihad Demirli atandı
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