Afetlerden siyası rant devşirmenin izahı yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, yaşanan afetlerin siyasete alet edilmesine tepki göstererek, "Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz" dedi. ATO Congresium
'da düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde katılımcılara hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:
Bu millet çalışan, üreten gençlere sahip olduğu sürece geleceğine her zaman umutla bakacaktır. Hem şehircilikte geldiğimiz noktayı tartışacak hem de daha müreffeh, daha yaşanabilir şehirleri inşa etme hususunda gençlerimize kulak vereceğiz.
Yönetimine kadın elinin değmesiyle beraber Türkiye Belediyeler Birliği
'nin (TBB) yeni bir dinamizm, yeni bir heyecan kazandığını görüyoruz. TBB'nin sınırlarımız içinde veya dışında ihtiyaç duyan ve talep eden her bir belediyemizin yanında yer alma çabasını da takdirle karşılıyoruz. Birlik yönetimini hem KKTC
'deki başarılı çalışmaları hem de ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketlerindeki gayretleri dolayısıyla ayrıca kutluyorum. Burada, siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum.
Devletimiz Van ve Elazığ depremi
sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse inşallah sel ve yangında zarar gören insanımızın yaralarını da en kısa sürede saracaktır.
Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz. Şehirler altyapı ve mimari bakımından ne kadar güçlü olursa olsun, orada insani değerlere, insana dair bir eksiklik varsa o şehir bir taş ve beton yığınından ibaret kalmaya mahkûmdur.
Nasıl Türkiye
dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını yeniden değerlendirmeliyiz. Rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeterince ödedik. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı, programlı, geleceği kucaklayan, geçmişe sahip çıkan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız vardır.
Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu, velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız.