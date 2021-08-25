Dikey Geçiş sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. ADay öğrenciler şimdi DGS tercihleri için beklemeye koyuldu. Zira, DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanır yayınlanmaz tercihler alınmaya başlanacak. Bu noktada, 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? İşte, son gelişmeler
Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS)tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından açıklanacak.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih de henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih göz önüne alındığında, 2021 DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.