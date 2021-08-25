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Giriş Tarihi: 25.8.2021 07:11 Son Güncelleme: 25.8.2021 07:12

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercihler ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercihleri ne zaman, ÖSYM ekranından başladı mı?

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercihler ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercihleri ne zaman, ÖSYM ekranından başladı mı?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından öğrenciler DGS tercihleri için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Bilindiği gibi, DGS tercihleri henüz başlamadı. DGS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz DGS tercih işlemleri yapılacak. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2021 DGS tercihlerinde son durum

Dikey Geçiş sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. ADay öğrenciler şimdi DGS tercihleri için beklemeye koyuldu. Zira, DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanır yayınlanmaz tercihler alınmaya başlanacak. Bu noktada, 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? İşte, son gelişmeler

DGS TERCİH KILAVUZU ÖSYM TARAFINDAN YAYINLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS)tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS TERCİHLERİ 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih de henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih göz önüne alındığında, 2021 DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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