Görev yeri değişen general ve amiraller kimler? İşte 25 Ağustos 2021 Resmi Gazete ile 141 general ve amiral atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünün resmi gazetesi üzerinden 141 general ve amiralin görev yerlerinde değişiklik yapıldığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri general ve amiral atamaları yeni görev yerleri ile gündeme geldi. Binlerce kişi bu noktada yeni kararlara ilişkin detayları "Görev yeri değişen general ve amiraller kimler?" sorularıyla gündeme taşıdı. İşte 25 Ağustos Resmi gazete kararlarıyla 141 general ve amiralin görev yerleri ve tüm detaylar...