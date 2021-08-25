PKK’ya derin darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde son dönemin en büyük sınır ötesi hava harekâtı gerçekleştirildi. Diyarbakır
, Malatya
ve Konya
'dan kalkan F-16 ve F-4'lerle 28 hedef yerle bir edildi. Gara
, Haftanin
, Hakurk, Sincar
, Metina
, Zap ve Avaşin'deki üs bölgelerinde barınamaz hale gelen PKK terör örgütü, İran sınırına yakın bölgedeki daha düzlük olan Asos'ta geçici üs bölgesi kurdu. Özellikle operasyonlardan kaçan üst düzey yöneticilerin saklandığı Asos'taki 4 ve 6 metre derinliğindeki sığınaklar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde yaptığı haftalar süren takiple tespit edildi.
20'DEN FAZLA F-16 KATILDI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geliriz" deyimiyle dün sabaha karşı saat 04.00'te koordinatları alan F-16'lar, Kuzey Irak'ın 200 kilometre derinliğindeki bölgeye hava harekâtı düzenledi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçaklarıyla havada karargâh kurulurken, tanker uçakları da sınıra uçtu. Diyarbakır 1. Ana Jet Üssü'nden "Pars", Konya 3. Ana Jet Üssü'nden "Hançer", Adana İncirlik Üssü'nden "Akıncılar" ile Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan "Tunç" filoya ait 20'den fazla F-16 Asos'ta belirlenen PKK'nın 28 inini yerli ve milli olan akıllı mühimmatlarla vurdu.
'GÜVENLİ YER YOK' MESAJI
Kendi yakıtlarıyla 2 saat havada kalabilen F-16'lar, İncirlik üssünden bölgeye gelen "Asenalar" filosundaki 2 yakıt ikmal uçağından havada yakıt ikmali yaparak uzun süre havada kaldı. Sürekli bölgede bulunan F-16 savaş uçakları hedefleri güdümlü bombalarla vurdu. CASA uçakları sınırda bulunurken, hava harekatı HİK uçağı tarafından havadan yönlendirildi. Uçaklar, ABD yapımı bombalar yerine yerli ve milli Hassas ve Kanatlı Güdüm Kiti ile Lazer Güdümlü Kit bombalarıyla donatılarak harekât gerçekleştirildi. Operasyonla PKK büyük şok yaşarken, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargâh yerleriyle mağaralardan oluşan hedefler imha edildi. Operasyonla, Asos'un PKK için güvenli bölge olmaktan çıktığı ve terör örgütüne 'güvenli yer yok' mesajı verildiği kaydedildi.
BAŞARIYLA VURUP GERİ DÖNDÜLER
Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte harekatı anbean Harekat Merkezi'nden takip etti. Uçakların belirlenen hedefleri başarıyla vurup geri döndüğü kaydedildi.