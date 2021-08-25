Prof. İnci’den soruşturma iptali için talimat

Boğaziçi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Naci İnci
, bugüne kadar şahsıyla ilgili olarak öğrencilere açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere ileteceğini açıkladı. İnci, şunları kaydetti: "Son dönemde yaşanan yönetsel sıkıntıların akademik kalitemizi olumsuz etkilememesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kalitesine uygun bir sürecin yürütülmesi için gösterdiğimiz gayretin eninde sonunda tüm mensuplarımız tarafından anlaşılacağına eminim. Elbette birbirimizi gerektiğinde eleştirerek, görüşlerimizi paylaşacağız ancak bunun uygar bir ortamda saygı çerçevesinde yerine getirilmesi en büyük dileğimdir." AA