Sedef Kabaş’ın ’Yat yalanı’ elinde patladı! İftirası böyle çürütüldü

SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU

Sosyal medyada, yabancı uyruklu bir müşteri için Antalya'da üretilen lüks yat, Başkan Erdoğan'a ait olduğu algısıyla dolaşıma sokuldu. Spiker Sedef Kabaş da, bu algı operasyonuna dahil oldu.

Kabaş paylaşmında, "Bir ülke var; sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde mega yatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip" ifadelerini kullandı.