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Giriş Tarihi: 25.8.2021 15:37 Son Güncelleme: 25.8.2021 15:49

Sedef Kabaş'ın 'Yat yalanı' elinde patladı! İftirası böyle çürütüldü

Sedef Kabaş’ın ’Yat yalanı’ elinde patladı! İftirası böyle çürütüldü

TV programcısı ve spiker Sedef Kabaş daha önce "Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin"  sözleriyle gündeme gelmişti. Kabaş, gerçek dışı iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kabaş, "Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulundu. Üretici firma ise yatın yabancı uyruklu bir müşteriye ait olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada yayınladığı asılsız haberlerle gündeme gelen Sedef Kabaş, bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kabaş, "Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU

Sosyal medyada, yabancı uyruklu bir müşteri için Antalya'da üretilen lüks yat, Başkan Erdoğan'a ait olduğu algısıyla dolaşıma sokuldu. Spiker Sedef Kabaş da, bu algı operasyonuna dahil oldu.

Kabaş paylaşmında, "Bir ülke var; sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde mega yatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip" ifadelerini kullandı.

Kabaş'ın bu paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı. Asılsız iddia üzerine üretici firma açıklama yaptı. Söz konusu yatın, yabancı uyruklu bir müşteri için yapıldığını duyurdu.

Gerçek dışı bilgi vererek kamuoyunu aldatmaya çalışan ve CHP'ye yakın Tele1 kanalı spikerliği de yapan Sedef Kabaş'ın ise bu açıklama sonrasında özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

YATI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yabancı uyruklu bir kişinin olan lüks yatın, Başkan Erdoğan'a ait olduğu yalanını ortaya atan Sedef Kabaş'ın yatı olduğu ortaya çıktı. Spikerin yatının ikinci el fiyatının 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

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Sedef Kabaş'ın 'Yat yalanı' elinde patladı! İftirası böyle çürütüldü
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