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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi
Giriş Tarihi: 25.8.2021 07:00 Son Güncelleme: 25.8.2021 07:03

Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

Eda IŞIK Eda IŞIK
Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

Son dakika haberi: Afet bölgelerinde yıkılan evlerin yerine inşa edilecek konutlarla ilgili plan önceki günkü AK Parti MKYK'da tüm detaylarıyla görüşüldü. Bölge bölge hedefler ve bütçe belirlendi Başkan Erdoğan dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısındaki konuşmasında plana değinerek "Devletimizin gücü ve yeniden inşa kabiliyetiyle bunu başaracağız" dedi. İşte 2 milyar bütçe ile kalkınacak olan afet bölgelerine ilişkin son dakika haberinin detayları

Son dakika haberi... Yangın ve sel felaketinde yaraların sarılması için toplam 2 milyar TL bütçe ayrıldı. Önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında yangın ve sel bölgelerinde gece gündüz çalışmalara katılan 7 bakan bilanço hakkında bilgilendirme yaptı. Yangınlarda Antalya'da bin 641, Muğla'da 270 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapılan bilgilendirme ve değerlendirme sonrasında alınan kararları açıkladı. Bu kararlar kapsamında Erdoğan son dakika açıklamasında, üzücü haberlerin geldiği bölgeden artık geleceğe umutla bakılabilecek yepyeni bir hayat inşa etmek için çalışıldığının altını çizdi.

Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

SON DAKİKA 600 AHIR, 250 KÖY EVİ YAPILACAK

Köylerde konut ve ahır yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk etapta Antalya'ya 600 ahır ve 250 köy evinin yapımı için 12 Ağustos'ta ihaleye çıktı ve ihale sürecini tamamladı. İhale aşamasında olan 611 ahır ve bin 286 konut bulunuyor. Muğla için ise 120 ahır ve 110 köy evi yapımına başlandı. Antalya ve Muğla'daki yangın felaketi için ayrılan bütçe 1 milyar 84 milyon TL oldu.

Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

SEL BÖLGESİNDE BOZKURT'TA 410, BARTIN VE SİNOP'TA 922 KONUT

Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde ise Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 163 bina hasar gördü. Bu binalarda 410 konut, 62 tane ticari dükkan, 16 kamu binası, 37 depo bulunuyordu. Sinop'ta 164 konut ve işyeri kullanılamaz hale geldi. hasar aldı. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta toplam 181 işyeri, 163 ahır ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Sel felaketinde yıkılan ve hasar gören evlerin yerine Kastamonu, Sinop ve Bartın'a toplam 922 konut ve 170 köy evi yapılacak.

Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

EYLÜL ORTASINA KADAR HIZLI ADIM ATILACAK

Bunlar için Eylül'ün ortasına kadar ihaleler yapılacak. Kastamonu Bozkurt Sanayi Sitesi'ne 73, Abana Sanayi Sitesi'ne 60, Sinop Ayancık Sitesi'ne 16, yine Sinop Uyum Sanayi Sitesi'ne ise 40 olmak üzere toplam 189 yeni işyeri yapılacak.

Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

Kastamonu, Sinop ve Bartın'a yapılacak ev, işyeri ve köy evlerinin maliyeti ise toplam 926 milyon 989 TL olacak.

Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

ERDOĞAN: 'ZİYARET EDECEĞİM'

Başkan Erdoğan, dünkü AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yangın ve sel felaketleri sonrası yapılan çalışmalara değinerek "Hükümetimiz döneminde orman varlığını 22.9 milyon hektara çıkardık. Allah'ın izniyle bu devlet ve millet güçlü ve biz bunu da başaracağız.

Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

Yanan evleri yeniden yapacak, tahrip olan ormanları yeniden ihya edeceğiz. Tarım ve hayvancılık zararlarını karşılayacağız. Bartın, Sinop, Kastamonu, Rize ve Artvin'deki sellerdeki zararın giderilmesi, tahrip olan alt yapının ayağa kaldırılması konusunda da gereken çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm bu afetlerde devletimizin hem mücadele gücü hem de yeniden inşa kabiliyeti görülmekte.

Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

MKYK'da planlamamızı bölge bölge yaptık. Sel ve yangın bölgelerini de yeniden ziyaret edeceğim. Bu imtihandan yüz akıyla çıkacağız" dedi.

Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

300 DÜKKÂN İÇİN HİBE

TOKİ ve Emlak Konut GYO A.Ş, selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören yaklaşık 300 dükkânın dış cephe doğrama, dış cephe boya, iç cephe boya ve seramik işlerini ücretsiz hibe kapsamında yapacak.

Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

FOTO: Yangın bölgesinden üzücü bir kare...

Kaynak: SABAH

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Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi
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