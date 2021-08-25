Son dakika haberi: 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi

Son dakika haberi: Afet bölgelerinde yıkılan evlerin yerine inşa edilecek konutlarla ilgili plan önceki günkü AK Parti MKYK'da tüm detaylarıyla görüşüldü. Bölge bölge hedefler ve bütçe belirlendi Başkan Erdoğan dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısındaki konuşmasında plana değinerek "Devletimizin gücü ve yeniden inşa kabiliyetiyle bunu başaracağız" dedi. İşte 2 milyar bütçe ile kalkınacak olan afet bölgelerine ilişkin son dakika haberinin detayları

Son dakika haberi... Yangın ve sel felaketinde yaraların sarılması için toplam 2 milyar TL bütçe ayrıldı. Önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında yangın ve sel bölgelerinde gece gündüz çalışmalara katılan 7 bakan bilanço hakkında bilgilendirme yaptı. Yangınlarda Antalya'da bin 641, Muğla'da 270 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapılan bilgilendirme ve değerlendirme sonrasında alınan kararları açıkladı. Bu kararlar kapsamında Erdoğan son dakika açıklamasında, üzücü haberlerin geldiği bölgeden artık geleceğe umutla bakılabilecek yepyeni bir hayat inşa etmek için çalışıldığının altını çizdi.