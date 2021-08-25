Sözcü’den önce maaş, sonra ’huzur hakkı’ yalanı!

"KIZILAY'IN GAYRİMENKULLERİ, HASTANELERİ FABRİKALARI ŞİRKETLERE DEVREDİLİYOR' İFADESİ DOĞRU DEĞİL"

Kınık sözlerine şöyle devam etti: "Kızılayımızın yatırım grubu Kızılay'ın finansal sürdürebilirliğini sağlamak üzere 2018 yılında faaliyete geçmiştir. O günden bu yana Kızılayımızın gelirleri ciro bağlamında 4 kat karlılık bağlamında 9 kat artmıştır. 100 milyon sermayeli kurduğumuz Kızılay yatırım grubumuz Kızılay'a 150 milyon lira bir gelir ödemesi yapmıştır. Kendi yaratmış olduğu özkaynakları ile 200 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirmiştir. Gene gazete haberinde ifade edilen 'Kızılay'ın gayrimenkulleri, hastaneleri fabrikaları şirketlere devrediliyor' ifadesi de doğru değildir. Bu mülkiyetlerin tamamı Türkiye Kızılay Derneği bünyesinde bulunmaktadır. Kızılay yatırım grubumuz bunlara kira ödemektedir. Şimdiye kadar da 15 milyon liralık kira ödentisi gerçekleştirmiştir. Kızılayımızın bütün faaliyetleri kamuya açıktır, şeffaftır. Kızılaymızın "vakıf akar" geleneğinin modernize edilerek yürüttüğü bu çabaları gerçekten ona güven vermektedir. Cari giderlerinin 11 bin profesyonel personelimizin maaşını ve bütün operasyonlarımızın büyüklüğünü bize garanti etmektedir. Ama detaylı olarak bütün bu süreçlerimizi kamuoyumuzla tekrar tekrar paylaşmaya devam edeceğiz."

"İYİ NİYETTEN UZAK VE TAMAMEN BİR ALGI OLUŞTURMAYA DÖNÜK"

Kızılay Basın Müşavirliği'nden de Sözcü'nün haberine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü Gazetesi'nin 25 Ağustos 2021 tarihli sayısında Kızılay ile ilgili yer alan habere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruriyet doğurmuştur. Gazetede paylaşılan bağımsız denetim raporu Kızılay'ın SPK Kamuoyu Aydınlatma Platformu ile (KAP) paylaştığı bilgilerdendir ve ilgililerin erişimine açıktır. Kamu Aydınlatma Platformunun üyesi olan şirketler, yasanın emrettiği her türlü bilgi ve belgeyi yasanın öngördüğü zamanda KAP'a bildirmektedir. Bu yanıyla da haberin içerisinde okuyucuya hissettirilen "gizli-kapaklı" işler iması iyi niyetten uzak ve tamamen bir algı oluşturmaya dönüktür."

"KIZILAY YATIRIM ŞİRKETLERİNİN TEK SAHİBİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİDİR"

"Öncelikle şu tespiti yapmakta yarar var; sadece bağışlarla varlık gösteren insani yardım kuruluşlarının karşılaştığı en büyük sorunlardan biri sürdürülebilir finansman sorunudur. Kızılay da bünyesinde çalışan yaklaşık 11 bin profesyonel ile oluşturduğu Kan Hizmetleri, Afet ve İnsani Yardım kapasitesinin sürdürülebilirliği açısından kökleri tarihimizde çokça bulunan "Vakıf Akarı" geleneğini modernize ederek Kızılay Yatırım modeli ile devam ettirmektedir.Türk Kızılay'ın faaliyet alanına destek amaçlı kurulmuş şirketleri barındıran Kızılay Yatırım şirketlerinin tek sahibi Türkiye Kızılay Derneğidir."

"KIZILAY'IN SAHİP OLDUĞU VARLIKLARIN ŞİRKETLERE AKTARILDIĞINI DÜŞÜNDÜREN TÜM İFADELER GERÇEK DIŞIDIR"

"Bu nedenle haber içerisinde yer alan ve Kızılay'ın sahip olduğu varlıkların şirketlere aktarıldığını düşündüren tüm ifadeler gerçek dışıdır. Yatırım Grubunun kullandığı fabrika, hastane ve benzeri taşınmazların tamamı Türkiye Kızılay Derneği'ne aittir ve şirketler bu taşınmazlar için kira ödemektedir. Kızılay Yatırım kurulduğu Kasım 2018 tarihinden bugüne kadar Türkiye Kızılay Derneği'ne 150 milyon lira gelir ve 15 milyon lira da kira olarak aktarmıştır. Yine aynı tarihlerde Kızılay'a daha fazla gelir kazandırmak için yarattığı özkaynakları ile 200 milyon tutarında da yatırım yapılmıştır. Bunların içerisinde Erzincan ve Afyonkarahisar'da yeni maden suyu hatları, Malatya'da büyük yerleşim sistemleri fabrikası gibi yatırımlar bulunmaktadır. Kızılay Yatırım, ilgili gelir getirici şirketleri işletmeye başladıktan sonra satışlarını ciro bazında 4 kat, kârlılık bazında ise 9 kat artırmıştır."

"HABERDE İDDİA EDİLDİĞİ MİKTARDA BİR HUZUR HAKKI ÖDENTİSİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Tamamen sektör profesyonellerinin idaresinde olan, yine sektörlerinin ileri gelenlerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bünyelerinde görev aldığı Kızılay Gelir Getirici Şirketlerinde bugün itibariyle 1513 kişi çalışmaktadır. Haberde iddia edildiği miktarda bir huzur hakkı ödentisi söz konusu değildir. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a, mevzuat gereği Yönetim Kurulu başkanlıklarını da yapması nedeniyle tahakkuk eden ödentinin nasıl kullanıldığı bu konuyla ilgili daha önceki açıklamamızda yer almaktadır. Bu gerçeklerden sonra şunu belirtmek isteriz ki; Kızılay'a haksız ve ölçüsüz eleştirilerin ne ülkemizdeki ne de dünyanın dört bir yanında Kızılay'ı bekleyen ihtiyaç sahiplerine hiçbir faydası yoktur. Kızılay 153 yıldır merhametli milletimizin iyilik bayrağını dalgalandırmaktadır ve dalgalandırmaya devam edecektir."