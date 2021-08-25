Vatan hasretini şehitlere adadı

Bundan 40 yıl önce Konya'dan Norveç
'e giden 66 yaşındaki Bayram Ali Ekiz, vatan hasretini dizelere döküp şiirler yazdı. Şiirlerini kitap haline getiren Ekiz, kitabın gelirini de Konya Şehit Aileleri Derneği
'ne bağışladı. Diyanet İşleri Başkanlığı
bünyesinde görev yaparken 1980'li yıllarda Norveç'e yerleşen Bayram Ali Ekiz, orada yaşamını sürdürdü. Çeşitli dini ve sosyal derneklerde görev alan Ekiz, Norveç'te ilk kez yapılan İslam Kültür Merkezi
'nin kuruluşuna öncülük etti. Vatan hasreti içinde ukde olarak kalan Ekiz, bu konularda şiirler yazarak çeşitli dergilerde yayınlattı. 2007'de emekli olduktan sonra şiire daha çok önem veren Ekiz, memleketi Konya'da Şehit Aileleri Derneği'nin önünden geçerken bu şiirleri 'Gönül Pınarından Damlalar' adıyla kitaplaştırıp, gelirini de derneğe bağışlamaya karar verdi. Bayram Ali Ekiz, kendi girişimleri ve sponsorluğuyla bir hafta önce kitabını piyasaya sürdü.
'BİZ OLMAZDIK'
Kitabında gurbet hasreti, vatan sevgisi, şehitlik gibi konulara yer veren Ekiz, şunları söyledi: "Dünyanın bir ucuna da gitsek vatan sevgisi hep içimdeydi. Şehitlerimiz bizim her şeyimiz. Benim de bir dedem şehit, diğer dedem gazidir. Hatta yüzündeki şarapnel parçalarını bile aldırmamış, onu gurur nişanesi olarak ebediyete götürmüştür. Ben Norveç'ten buraya gelip, gezebiliyorsam onların sayesindedir. Ben bunu kendime bir borç, bir görev olarak görüyorum. En kısa sürede ülkeme dönüp, Konya'ya gelerek şehit aileleri derneğinde gönüllü olarak çalışmak istiyorum" dedi. Konya Şehit Aileleri Derneği
Başkanı Recep Pekdemir
ise, "Rabbimden Bayram Ali Ekiz gibi kardeşlerimizin sayısını artırmasını niyaz ediyorum. Kardeşimizin bu düşüncesi bile bizi mutlu etmeye yetti" ifadelerini kullandı.