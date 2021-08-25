Yeğen Gülen’in kod adı Osman

MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye
'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi Selahaddin Gülen
hakkında 'Silahlı terör örgütü
kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Gülen, CMK tarafından kendisine atanan avukatı reddederek ailesi tarafından tutulacak avukat eşliğinde savunma yapacağını belirtip mahkeme başkanından süre istedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Cengiz A
., 2013'te Aksaray Üniversitesi
İktisat bölümünde eğitim gördüğü dönemde sanığı tanıdığını, birlikte örgütsel toplantılar yaptıklarını anlattı. Selahaddin Gülen'i "Osman" adıyla bildiğini ifade eden Cengiz A., "Gülen bölge talebe mesulüydü" diye konuştu.