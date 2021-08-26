141 general ve amirale yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'nda 141 general ve amiralin görev yerleri değişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 30 generalin ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki atama kararlarına göre, YAŞ'ta orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu
, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine asaleten atandı. YAŞ'ta orgeneralliğe yükseltilen Ali Sivri
de Ege Ordu Komutanlığı
görevini yeni rütbesiyle sürdürecek. Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci
, 3. Ordu Komutanlığı'na, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni
ise 1. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay Azerbaycan Görev Grubu Komutanı olarak Genelkurmay Başkanlığı emrine, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sıtkı Varlı Milli Savunma Bakanlığı
Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığı'na, 1. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tümgeneral İlkay Altındağ
ise Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na atanırken Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç
ile Kara Harp Okulu
Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı
da görevlerini yeni rütbeleriyle sürdürecek. Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı Tümgeneral Rafet Kılıç
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'na, Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Fedai Ünsal Genelkurmay Lojistik Başkanlığı'na, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tuncay Altuğ Milli Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı'na atandı.