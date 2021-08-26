Antalya’da bir gurur abidesi yükseliyor

Antalya Kepez
'deki Göçerler Mahallesi'nde Mart 2021'de ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan Antalya Şehir Hastanesi
inşası hızla ilerliyor. 372 bin 917 metrekare arazi üzerine yapılmakta olan bin 48 yataklı hastanenin bazı bölümlerinin katları yükselmeye başladı. AK Partili Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak tüm yolları hızla ulaşıma açılmasını sağladı. Yatırım maliyeti yaklaşık 1 milyar TL olan Antalya Şehir Hastanesi'nin 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu, 2 LINAC cihazı
, 13 röntgen cihazı, 3 MR, 3 BT, 3 Anjiyo
, 1 PET-CT, 2 SPECT-CT ile hizmet vermesi planlanıyor.