Bahçeli’den Malazgirt ve Büyük Taarruz Zaferi mesajı: Vatan bir kez bulunmuş, asla kaybedilmeyecektir

Bahçeli, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un vatanı kurtaran bir meydan okuma, Sultan Alparslan'ın ve kahraman askerlerinin emanetini muhafazaya yeminli bir iradenin tecellisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Bahçeli, terör saldırılarının, düzensiz göç akınlarının, küresel ve bölgesel menfur senaryoların Türk milletinin istikbalini karartamayacağını, var oluş azmini kıramayacağını belirterek, şunları kaydetti: