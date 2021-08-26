Gaziemir’de CHP dağıldı! Hazmedemedi, salonu terk etti

CHP Gaziemir'de İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaşanan tartışmanın ardından Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda salonu terk etti. CHP'li Arda, örgütün kendisine sahip çıkmadığını kaydederek, "Ben sokaklardayım çalışıyorum. Herkes kimin ne kadar çalıştığını biliyor. Görevimin başındayım, Başkanlığı bırakmaya niyetim yok. Mücadele veriyorum ama örgüt bana sahip çıkmıyor" dedi.

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ise, "Meclis üyeleri ile belediye başkanın anlaşamamasını hiç bana yüklemeyin. Ben bir tane bile meclis üyesi seçmedim. Belediye başkanı ve genel merkezdeki yöneticiler belirledi. Ben belediye başkanında çalışan kişiler tarafında aranıp, davet edilmek istemiyorum. Benim muhatabım belediye başkanıdır" diye konuştu.

Arda, "En başından da söylemiştim. Belediyede benim emrimde çalışacak ama ilde benim üstümde olacak. Böyle bir şeyi kabul edemem" dedi. Bunun üzerine İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül ise, "Beni işten çıkarabilirsiniz saygı duyarım ancak sizin bir belediye başkanı olarak ilçenizden bir il yönetici olmasına sevinmeniz gerekmez mi? Bunu anlayamıyorum. Ben belediyede ne ilk ne de son çıkarılan kişi olacağım" diye konuştu.

Arda'nın bir süre önce işten çıkardığı CHP İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül'ün konuşmasının ardından salon karıştı. Sinirlenen Başkan Arda'nın toplantının yapıldığı salonu terk ettiği öğrenildi.

GERGİN DANIŞMA KURULU

Sık sık tartışmalarla gündeme gelen CHP Gaziemir'de ilçe danışma kurulu yine gergin geçti. Toplantının büyük bir bölümü basına kapalı şekilde gerçekleşti. CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda arasında yaşanan gerginlik danışma kuruluna da yansıdı.

ENERJİMİZİ İKTİDAR İÇİN HARCAMALIYIZ



Toplantının basına kapalı gerçekleşen bölümünde söz alan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko birlik mesajları verdi. Edinilen bilgiye göre CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın ise Danışma kurulunun amacının danışma kurullarında belediye başkanlarının hesap sorma ya da hesap verme ya da örgütü dizayn etme toplantıları olmadığını belirtip "Bazılarında da öyle olmuştur. Belediye başkanları örgütü dizayn ediyor. Bunu bir kere ayrı bir yere koyup, kırmızı çizgiyle çizelim" dedi.

HALİL ARDA GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI

BİZ BÖYLE BİR PARTİYİZ



Sızan bilgilere göre toplantıda Başkan Arda örgüte eleştirilerde bulundu. Başkan Arda, "Geçtiğimiz süreçte yaptığımız toplantıda; toplantı bitmeden basında yer aldı. Böyle bir partiyiz. Böyle dışarıya bilgi sızdıran bir partiyiz. Burası hiç kimsenin birbirine gol attığı bir alan olmamalıdır." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ÖRGÜT ARKAMDA DEĞİL



Başkan Arda'nın Emrez mahallesinde bulunan kurşun fabrikası alanın nükleer atıklardan temizlenmesi için başlattığı ve her cuma günü gerçekleştirdiği "Duran Adam" eylemini destek verilmediğini belirterek, "Eylem yapıyorum, örgüt buraya gelmiyor, 50 bin TL'lik kahvaltı dediler. Biz yalan olduğunu söyledik. Bir tane meclis üyesi neden yalanlamadı? Örgüt neden arkamda değildi" siteminde bulunduğu ifade edildi.

İLÇE BAŞKANI GRUBU TOPLASAYDI



Gaziemir Belediyesi'nde geçtiğimiz süreçte CHP'li meclis üyelerinin grup toplantısına katılmamasına da değindiği öğrenilen Arda'nın:

"İki buçuk yıldır buradayız, herkes burada ne yaptığımızı biliyor. 8 ay grup toplantısı yapılmadı deniliyor. Haklılar, ama grubun başkanı ilçe başkanıdır. Grubun başkanı sizsiniz neden toplamadınız? Toplasaydınız."

GAZİEMİR CHP İLÇE BAŞKANI KASIM ÖZKAN

BAŞKANLIĞI BIRAKMA NİYETİM YOK



Memleket Partisi'ne katılacak iddialarına yanıt verdiği belirtilen Arda'nın, "Ben sokaklardayım çalışıyorum. Herkes kimin ne kadar çalıştığını biliyor. Görevimin başındayım, Başkanlığı bırakmaya niyetim yok. Mücadele veriyorum. Davam olduğunda hiçbir ilçe yöneticisi yanımda olmadı" sözlerini de kaydettiği aktarıldı.

BELEDİYEDE BENİM ÜSTÜMDE OLMASINI İSTEMİYORUM



Başkan Arda'nım "En başından da söylemiştim. Belediyede benim emrimde çalışacak ama ilde benim üstümde olacak. Böyle bir şeyi kabul edemem. İlçe başkanına da seçim sürecinde de aynı ifadeleri kullanmıştım" dediği ifade edildi.

CHP İL BAŞKAN YARDIMCISI YASİN ERGÜL

NE İLK NE DE SON OLACAĞIM



Arda'nın işten çıkardığı CHP İL Başkan Yardımcısı Yasin Ergül'ün ise "Beni işten çıkarabilirsiniz saygı duyarım. Ancak sizin bir belediye başkanı olarak ilçenizden bir il yönetici olmasına sevinmeniz gerekmez mi? Bunu anlayamıyorum. Ben belediyede ne ilk ne de son çıkarılan kişi olacağım" dediği kaydedildi.

ARDA SALONU TERK ETTİ



Gaziemir Belediye Başkanı Yardımcısı İzel Zenginobuz'un konuşma sırasında "Seçim sürecinde bizi yalnız bıraktınız. Bize sahip çıkmıyorsunuz" dediği belirtildi. Ergül'ün işten çıkarılma konusu sırasında toplantıda tansiyon yükseldi. Karşılık atışmaların ardından Başkan Arda salonu terk etti.

BELEDİYE BAŞKANI BENİM MUHATABIM



Daha sonra söz alan Gaziemir İlçe Başkanı Özkan'ın, "Meclis üyeleri ile belediye başkanın anlaşamamasını hiç bana yüklemeyin. Ben bir tane bile meclis üyesi seçmedim. Belediye başkanı ve genel merkezdeki yöneticiler belirledi. Ben belediye başkanında çalışan kişiler tarafında aranıp, davet edilmek istemiyorum. Benim muhatabım belediye başkanıdır. Bana bir konu aktarılacak, belediye başkanı kendisi arayıp söylemelidir. Asıl başkan ilçe etkinliklerine gelmiyor" dediği öğrenildi.