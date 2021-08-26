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Giriş Tarihi: 26.8.2021 10:42

İzinsiz 'Forex' faaliyetiyle milyonluk vurgun yapmışlardı! 20 çete üyesi adliyeye sevk edildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
İzinsiz ’Forex’ faaliyetiyle milyonluk vurgun yapmışlardı! 20 çete üyesi adliyeye sevk edildi

İstanbul’da izinsiz olarak “Forex” faaliyetleri yürüterek milyonluk haksız kazanç sağladıkları iddia edilen ve operasyonla çökertilen 22 kişilik çetenin yakalanan 20 üyesi adliyeye sevk edildi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. "İzinsiz Forex Faaliyetleri" kapsamında tespit edilen bir suç örgütü üyelerinin; kurmuş oldukları internet sitesi üzerinden izinsiz olarak "Forex" faaliyetleri yürüttükleri, açtıkları çağrı merkezleri üzerinden müşteri temsilcileri vasıtasıyla vatandaşlara ulaştıkları ve sistem üzerinden döviz yatırımı yapmaya yönlendirmek suretiyle mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri saptanmıştı.

HAKSIZ KAZANÇ "PARAVAN" ŞİRKETLERE...

Suç örgütü üyelerinin elde ettikleri haksız kazancı açtıkları "Paravan" şirketlere aktardıkları tespit edildi. İstanbul'da 21 ve Gaziantep'te 1 olmak üzere toplamda 22 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 20'si yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 399 bin 750 lira, 39 bin dolar, 250 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 20 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İzinsiz 'Forex' faaliyetiyle milyonluk vurgun yapmışlardı! 20 çete üyesi adliyeye sevk edildi
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