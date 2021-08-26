Ne terör örgütleri ne de ekonomik tetikçileri bize engel olamadı

Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü etkinlikleri büyük bir coşku ile yapıldı. "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı
"nın kurulduğu Çarho mevkiinde yer alan Millet Bahçesi'ndeki törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan
da katıldı. Muş
'tan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Başkan Erdoğan, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan etkinlik alanına geçmeden önce eşi Emine Erdoğan
, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü
Mehmet Aktaş ve Okçular Vakfı
Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız
ile birlikte bölgenin en büyük Türk ve İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat burada kalan Erdoğan daha sonra beraberindekilerle çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Çarho mevkiine geçti. Başkan Erdoğan, Ahlat'taki etkinlik alanında halka hitap etti.
AHLAT MEZAR TAŞLARI MİLLETİMİZE AİT TAPU SENETLERİ HÜKMÜNDEDİR:
Ahlat'ın kendine özgü bir hikâyesi vardır. Bu şehir tarih boyunca Doğu ve Batı medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür. Anadolu'nun Orhun Abideleri denebilecek Ahlat mezar taşları milletimize ait tapu senetleri hükmündedir. İnsanların hayatlarında çok uzun gibi görünen 30 yıllık, 50 yıllık gibi dönemler devletler için oldukça kısa sürelerdir. Biz geçtiğimiz 19 yılda nasıl Cumhuriyet tarihinde yapılanların 5-10 katı hizmeti ülkemize kazandırdıysak, gençlerimizin daha fazlasını yapacağından şüphe duymuyorum. Rabbime bana sizin gibi yol arkadaşları, gönül dostları nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır.
167 BİN METREKARE İLE İKİNCİ BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ:
Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını yapmıştık, bugün de Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesi olan 167 bin metrekarelik Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapıyoruz. Bu eserlerin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet kıraathanesi, oba çadırları, at ve okçuluk sporları üniteleri ve diğer hizmet birimleriyle millet bahçemiz Ahlat'ın şanına layık bir eser oldu. Maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biri olduğunu düşündüğüm bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE ETTİK, EDİYORUZ
: Biz 2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz. Ne terör örgütlerinin ne de ekonomik tetikçilerinin saldırıları bize engel olamadı. Gençler, sizlere de 2053 ve 2071 vizyonlarıyla Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz.
GENÇLERİMİZ BU DEFA OYUNA GELMEMİŞTİR:
Gençlerimizle birlikte kendimiz ve tüm dostlarımız için inşa ettiğimiz refahın, adaletin, vicdanın sembolü olan geleceğe inşallah az kaldı. Kimi zaman sağcı-solcu diyerek kimi zaman Alevi-Sünni diyerek, kimi zaman Türk- Kürt diyerek birbirine düşürmek istedikleri gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir, gelmeyecektir. İlhamını kendi medeniyetimizden alan iyi, güzel, doğru, hakka ve adalete uygun ne varsa hepsini milletimizin emrine sunmak için daha çok çalışacağız. Biz 84 milyon vatandaşımızın her birine layık olduğu hizmetleri sunmak için tüm imkanları harekete geçiriyoruz. Doğu Karadeniz'de yapılanları gördünüz. Öbür tarafta Bartın, Kastamonu, Sinop'ta yapılanları gördünüz. Bütün felaketlerde attığımız adımları gördünüz. Mücadele bayrağını hep daha yukarıya taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu vesileyle 2 yıl önce elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Prof. Dr. Haluk Dursun hocamızı rahmetle yad ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
EL SANATLARI GÖZ DOLDURDU
BİTLİS'İN Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde Türkiye'nin yöresel el sanatları kurulan stantlarda tanıtıldı. "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı" ve "Ahlat Millet Bahçesi"ndeki etkinlik alanında oluşturulan tanıtım stantlarında sergi açan el sanatkârları yörelerine özgü el sanatlarını ziyaretçilere tanıtıyor. Çoğunluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından oluşan el sanatkârları hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar el sanatlarıyla yapılan hediyelik ürünlere büyük ilgi gösterdi.
ATLI SPORLAR NEFES KESTİ
CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Okçular Vakfı ve Ahlat Belediyesi'nin organizasyonuyla "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı" ve "Ahlat Millet Bahçesi"ndeki etkinlik alanında gerçekleştirilen atlı spor oyunları vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikle atlı okçuluk, okçuluk, cirit gibi oyunların yanı sıra at üzerinde ok atma, kılıç ve mızrak kullanma gibi gösteriler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, ayrıca alanda canlandırılan 1071 Malazgirt Zaferi oyunu ise heyecanla izlendi.
EMPERYALİSTLERİN TUZAKLARINA DÜŞMEYELİM
BAŞKAN Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, İslam dünyasına birlik çağrısı yaparak, "İnsanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik ediyoruz. Çatışmalar, göçle, yoksullukla ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı toplumunda yükselen İslam düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Müslümanların basiret ve ferasetle hareket ederek emperyalistlerin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmemesi gerekiyor" dedi. Mustafa KAYA/ SABAH
BÜYÜK COŞKU
50 çadırdan oluşan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda, Malazgirt Zaferi kutlamalarının 950. yıl dönümü gerçekleştirildi. 23 -26 Ağustos tarihleri arasında yapılan kutlamalar, Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisiyle başladı. Yöresel halk dansları, mehteran gösterileri, güreş müsabakaları, okçuluk gibi etkinlikler coşkuyla izlendi.
MİLLET BAHÇESİ AÇILDI
Başkan Erdoğan millet bahçesinin açılışını "Ahlat'ın şanına yaraşır bir eser oldu. Bu eserleri ülke ve millet sevdasıyla dolu yürekler görebilir" sözleriyle yaptı.