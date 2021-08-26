“Pantolonunu bile zor çekiyor” demişlerdi... CHP’de bu kez de ‘Yaşlı başkan’ krizi

"PANTOLONUNU ZOR ÇEKİYOR" DEMİŞTİ

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e kumpas kurduğu iddiasıyla partisinden ihraç edilen doktor Cengiz Ünüvar'a ve eşi Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'a sahip çıkmasının ardından başlayan tartışma "yaşlı ve yetersiz başkan" kavgasına döndü. Bir dönem birlikte çalıştığı Ülgür Gökhan'ın ön seçim talebine itiraz eden Kepez eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Gökhan'ın artık yaşlandığını ve iş yapamaz hale geldiğini ddia etmişti. Mutan "Pantolonunu bile zor çekiyorsun. 7 yıldır bir Belediye Binasını bile bitiremedin. Ota b.ka konuşuyorsun. Konuştukça batıyorsun. Sen genel merkezden büyük müsün?" derken Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Bana yaşlandı falan diyorlar. Yılmaz Büyükerşen 80 yaşında. Bu işin yaşla alakası yok işin, sağlıkla alakası var." demişti.





BÜYÜKERŞEN 80 KÜSUR YAŞINDA

Bir dönem birlikte çalıştığı Eski Belediye Başkanı Mutan'ın "Yaşlandığı ve bırakması gerektiği "iddialarına partisindeki isimlerden örnekler vererek kendisini savunan Başkan Gökhan, "Yaşlandı filan diyorlar, ben onu kabul etmiyorum. Bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlığım yerinde. Bugün Yılmaz Büyükerşen var 80 küsur yaşında, Biden var. Yaşla alakası yok işin, sağlıkla alakası var. Ben onlardan daha gencim ve sağlığım elverdiği sürece bu şehrin Belediye Başkanlığı'na adayım" dedi.

ÖN SEÇİM TALEBİNİ YENİLEDİ

"Adaylığıma örgütü karar verecek" diyen Başkan Gökhan ön seçim talebini de yeniledi. Gökhan, "Üyelerimizden genel başkanıma kadar bir süreç var. Bu süzgeçten geçebilirsem adaylığım elbette söz konusu olacaktır." Diye konuştu.

BAYRAMİÇ TEŞKİLATI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Ülgür Gökhan'ın "yaşlı" iddialarına Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile gönderme yapmasının altındaki nedenin Bayramiç Belediye Başkanı ve CHP İlçe Teşkilatı'nın geçtiğimiz hafta Eskişehir'e yaptığı ziyaret ile ilgili olduğu iddia edildi. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve CHP Bayramiç İlçe Başkanı Emin Fidan, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret ederek, Büyükerşen'i kendilerine rol model aldıklarını açıklamıştı.