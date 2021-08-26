Türkiye’nin en büyük kimsesizler mezarlığı! Her sayı bir can

HER SAYI BİR KAYIP

Kimsesizler mezarlığında bulunan mezar taşlarında isim yazmıyor. Mezar taşları üzerinde isimlerin yerine sayılar bulunuyor. Hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin üzerinde kimlik kartı ya da pasaport olmadığı için kimlik tespiti yapılamıyor. Her birine otopsi yapılıyor, fotoğrafları çekiliyor. Otopsiden sonra 15 gün boyunca cenaze için kimsenin gelmemesi durumunda cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor. Kimi mezar taşlarında ölen mültecilerin nerede öldüğü yazıyor. Van Gölü, Başkale, Saray, Çaldıran gibi... Bazı mezar taşlarında ölüm tarihleri de var.