Türkiye’nin en büyük kimsesizler mezarlığı! Her sayı bir can

Tuşba ilçesindeki Seyrantepe Mezarlığı'nın bir bölümü resmi kayıtlarda "Kimsesizler Mezarlığı" olarak geçiyor. Sınırı geçmek isterken donarak hayatını kaybedenler, kazalarda ölenler, yakınları gelmezse Van'daki kimsesizler mezarlığına gömülüyor. Çoğu Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve İran'dan olan göçmenlere son yıllarda Suriye ve Irak'tan gelenler de eklendi. Büyük bir trajediyi barındıran mezarlıkta sınırı geçmeye çalışırken donarak ölenler, sınırı geçtikten sonra Van golü üzerinden kacak yollarla ülkenin batı şehirlerine geçmeye çalışırken boğularak veya trafik kazalarında ölen göçmenlerin cenazeleri bulunuyor.
HER SAYI BİR KAYIP
Kimsesizler mezarlığında bulunan mezar taşlarında isim yazmıyor. Mezar taşları üzerinde isimlerin yerine sayılar bulunuyor. Hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin üzerinde kimlik kartı ya da pasaport olmadığı için kimlik tespiti yapılamıyor. Her birine otopsi yapılıyor, fotoğrafları çekiliyor. Otopsiden sonra 15 gün boyunca cenaze için kimsenin gelmemesi durumunda cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor. Kimi mezar taşlarında ölen mültecilerin nerede öldüğü yazıyor. Van Gölü, Başkale, Saray, Çaldıran gibi... Bazı mezar taşlarında ölüm tarihleri de var.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Adli Tıp'tan numaralandırılmış bir şekilde alınan cenazeler yine numaralandırılmış şekilde mezarlığa gömülüyor. Numaralar, mezarlığın kime ait olduğu bilgisini de içeriyor. Mezarlıktaki yatan her cenazenin DNA örneği alınıyor.
Buraya gömüldükten sonra ölenlerin yakınlarının talep etmesi durumunda DNA karşılaştırması yapılıyor. Eğer DNA'lar uyuşursa cenazeler tekrar çıkartılıp ailelerine teslim ediliyor. Seyrantepe Mahallesi'nde 1992 yılında defne açılan mezarlıkta şu an 200'ü aşkın göçmen mezarı bulunuyor.
Van'da 2019'da temmuz ayında mültecileri taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. 27 Haziran 2020'de Van Gölü'nde batan bir teknede en az 61 mülteci hayatını kaybetti. Yine Aralık 2020'de Van Gölü'nde 7 mülteci boğuldu.
Ardından bu kış Çaldıran'da 13 mülteci donarak öldü. Aralık 2020'de yine Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek köyü Liz Deresi mevkiinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.