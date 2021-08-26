Yargıtay Başkanı Akarca’dan Sosyal Medya açıklaması

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, beraberinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile birlikte Yargıtay'ın yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni öncesinde Yüksek Yargı Muhabirleri ve temsilcileriyle bir araya gelerek yeni yerleşkeyi gezdi. Gezi öncesinde bir toplantı düzenleyen Akarca, yeni yerleşke hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi.

"YARGITAY'DA 515 BİN 957 DOSYA BULUNUYOR"



Yargıtay'da bir başkan, bir başsavcı, 2 başkanvekili, bir başsavcı vekili, 24 daire başkanı, bir genel sekreter dahil 364 üye, 800 tetkik hakimi, 207 Cumhuriyet Savcısı ve bin 915 personelin görev yaptığını belirten Akarca, 25 Ağustos 2021 itibariyle Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında 3 bin 69, Hukuk Dairelerinde 84 bin 636, Ceza Dairelerinde 280 bin 584 ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 147 bin 668 olmak üzere toplam 515 bin 957 dosya bulunduğunu bildirdi.





DAİRE SAYISININ AZALTILMASI



Yargıtay'daki daire sayılarının 12 hukuk ve 12 ceza olmak üzere toplamda 24 daireye düşürülmesiyle ilgili konuşan Akarca, "Yargıtay'daki daire sayısının azalmasının sadece sayısal, fiziksel ya da insan kaynakları bağlamında yapılan önemli bir değişiklik değildir. Bunun ötesinde, içtihat farklılıklarından kaynaklanan hukuki belirsizliklerin giderilmesi, bireylerin hukuki güvenliklerinin sağlanması ve hukukun tüm yurt genelinde tutarlı olarak uygulanması bakımından da köklü bir yapısal reform mahiyetindedir. Bu reform ile aynı nitelikteki uyuşmazlıklara farklı dairelerin bakmasına ilişkin uygulamaya son verilmiş, uzmanlaşmayı ve içtihatlarda tutarlılığı güvence altına alan bir altyapı oluşturulmuştur" ifadelerini kullandı.





"TOPLUMU ÇATIŞMACI BİR ORTAMA SÜRÜKLEMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"



Bir basın mensubunun sosyal medya düzenlemesiyle ilgili sorduğu soru üzerine, "Sosyal medyada yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Toplumu çatışmacı bir ortama sürüklemeye kimsenin hakkı yok. Avrupa ülkelerinde de bu değişiklik yapışmış. Yasal bir boşluk var ve bu boşluğun dolması gerekli" dedi.

Açıklamanın ardından, Başkan Akarca ve beraberindeki heyet ile birlikte basın mensupları Yargıtay'ın yeni hizmet binasını gezdi.





YENİ HİZMET BİNASINDA NELER VAR?



191 bin 272 metrekarelik arsa alanına inşa edilen Yargıtay yerleşkesi 422 bin 465 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Toplamda 10 bloktan oluşan Yargıtay yerleşkesinin içerisinde Başkanlık, Başsavcılık, Hukuk ve Ceza Daireleri, Kapalı Otopark, Ön Büro – Poliklinik, Sosyal Tesis, Yemekhane, Atölye ve Teshin Merkezi bulunuyor.