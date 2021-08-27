Afganistanlı Dernekler Birliği kapılarını SABAH’a açtı

İPEKYOLU SANAYİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BAŞKANI MUHAMMED NAİM AKMURAD:

İTO'DA 70 ÜYEMİZ VAR

1970'li yılardan bu yana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve oturum izni almış olarak çoğunluğu Türkmen olmak üzere 400 bin Afganistanlı yaşıyor. Bunlar toplum içinde kısa sürede entegre olmuş. Kız alıp kız vermişler. Önemli bir kısmı iş dünyasına atılmış. MÜSİAD ve İTO'da 70 Afganistanlı üye işadamı bulunuyor. Bunlardan biri de İpekyolu Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Muhammed Naim Akmurad. Özellikle halı ve tekstil alanında faaliyet gösterdiklerini belirten Akmurad, Afganistan Türkmenlerinin 40 yıldır Türkiye'de ekonomide katma değer ürettiğini, birçok sektörde kendisini kanıtladığını önemli örneklerle anlattı.

7 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELEN 10 YAŞINDAKİ ASİNAD:

BEN OKULA GİDEMİYORUM, BABAM İŞE GİDEMİYOR

Bunun sayısız örnekleri var. 7 yıl önce İran üzerinden Türkiye'ye gelen bir ailenin İstanbul aksanı ile Türkçe konuşan 10 yaşındaki pırıl pırıl kız çocukları, ilkokuldan sonra öğrenimine devam edememiş. İsmi Asinad. İsminin anlamını sordum. Hz. Yusuf'un eşinin adıymış. İlkokul diploması var mı yok mu onu bile bilmiyorlar. Tek isteği bürokratik engeleri aşıp okuluna devam edebilmek. Güzel Türkçesi ile bir sorununu da bizimle paylaştı. Son dönemde patlak veren mülteci düşmanlığı onun arkadaşları ile olan iletişimini etkilemiş. Onu dışlamaya başlamışlar. "Bize bunu yapmasınlar" diyor.

Bu çocuğumuzun tek sorunu elbette bu değil.

Dahası, bu çocuğumuzun babası son gelişmeler nedeniyle Merter'de çalıştığı konfeksiyon atölyesine 20 gündür gidemiyor. Nedeni malum. "Eğer konfeksiyon atölyesi basılır ve sınırdışı edilirsem eşime ve çocuklarıma kim bakacak" diyor. Asinad'ın durumunda yaklaşık 10 bin çocuğun olduğunu üzülerek öğrendim. Bu çocuklar Türkiye'de doğmuş büyümüş. Bu çocuklar artık Türkiyeli. Sen Afganistanlısın diyerek bunları hiç bilmediği Afganistan topraklarına göndermek hiçbir vicdana sığmaz. Okumak ve doğup büyüdükleri Türkiye'ye faydalı olmak istiyorlar. Bürokratik engellerden kurtararak bu çocukların önünü açmalıyız.

ANİTA, 5 YILDIR TÜRKİYE'DE YAŞAYAN BİR KONFEKSİYON İŞÇİSİ:

GELECEĞİMİZ YOK, GÖNDERİLMEKTEN ÇOK KORKUYORUZ

İstanbul'da yaşayan Afganistanlıların o kadar çok dramı var ki. Anita isimli konfeksiyon işçisi olan kızımız var. Henüz 20 yaşında bile değil. Can güvenliği ve yoksuluk nedeniyle 5 yıl önce Afganistan'dan Türkiye'ye doğru ailesi ile birlikte yola çıkıyor. Haftalar süren yolculuğun ardından İstanbul'a ulaşıyorlar. İstanbul'da kendilerine zar zor bir hayat kurmaya çalışırken şimdi de Afganistanlı mültecilere yönelik olumsuz kamuoyu algısı ile mücadele ediyorlar. En büyük korkusu çalıştığı işyerinde ya da yolda yakalanıp Afganistan'a geri gönderilmek. Hayattan tek bir beklentisi var. Bu belirsizliğin sona ermesi ve Türkiye'de oturma izninin verilmesi. "Bunun dışında hayattan hiçbir beklentim yok" diyor.