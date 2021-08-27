Ameliyatlara konsey denetimi

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde sağlık sisteminde gereksiz harcamaları önlemek ve kaliteyi artırmak için tedavi ve ameliyatlarda denetim sistemi başlatıldı. Türkiye
'de bu sistemin uygulandığı ilk ve tek hastane olduklarını dile getiren başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam
, "Konsey uygulamalarıyla hekimlerin ve hastaların denetlenebileceğini gösterdik, hekimlerimiz de bu uygulamadan çok memnun. Tedavi veya ameliyat yöntemi denetimiyle hasta için en doğru tanıyı en hızlı şekilde koymayı sağladık. Yapılan konseyler sonucunda Ekim 2020 ve Temmuz 2021 tarihleri arası konseye çıkan bin 511 hastadan 720'sine ameliyat dışı karar çıktı. Yani hastaların yüzde 48'i ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edildi. Bu çok ciddi bir rakam" dedi. Sağlık sisteminde 2004'ten bu yana ciddi devrimler yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Sağlam, sağlıkta kaliteyi artırmak için geliştirdikleri "provizyon sistemi" projesini SABAH'a anlattı:
Bu projeyi 2015'ten bu yana hayata geçirme hayalim vardı. Bakanlığımız projeyi yapmamıza izin verdi. Haziran 2020'de konseylerimizi oluşturduk. İlk önce özellikli ameliyatlar dediğimiz büyük ameliyatlardan başladık. Ardından genelleştirdik. Kamuda yaşanan denetim eksikliğinden dolayı hekimle hasta karşı karşıya kalıyor. Tedavi ve ameliyat yöntemi denetimi, hem hastanın hekime ve sağlık sistemine güvenini artırır hem de hekimin hastayı daha fazla sahiplenmesini sağlar. Amacımız hastayı ve hekimi korumak.
Sağlık harcamaları her hastanede standart değil. Mesela malzeme kullanımında aynı ameliyat farklı fiyata çıkabiliyor, bunun denetlenmesi lazım. Gereksiz, aşırı, hatalı tedaviler ve ameliyatlar ile sağlık harcamaları arttı. Gereksiz sağlık harcamalarının da önüne geçmeye çalışıyoruz.
Başhekimliğimizin onayı ile hastalar ameliyat listesine yazılıyor. Böylece hasta hakkında, branşlar arasında dolaşmasına gerek kalmadan en hızlı ve doğru tanı konuluyor.
Bu olumlu sonuçlardan bütün hekim ve hastalamızın faydalanması ve sağlık sistemimizde kalitenin daha da artması için SGK
ve Sağlık Bakanlığı
'mızın kamuda provizyon sitemine geçmesini arzu ediyoruz.
VATANDAŞLARIN AŞI DUYARLILIĞI MAVI YAPTI
DOĞU Karadeniz
'de çay ve fındık hasat sezonlarıyla başlayan göçlerle birlikte koronavirüs vakaları da artışa geçti. Sağlık Bakanlığı'nın illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka oranlarına göre 7-13 Ağustos tarihlerinde 575.56 ile Rize
3'üncü sırada yer aldı. Kentteki hastanelerde ilave Kovid- 19 servisleri açılırken, yoğun bakım servisleri de tamamen doldu. Artan vakalar üzerine aşı için vatandaşlar hastanelere koştu. Kent kısa sürede risk haritasında yüzde 77'yi geçen aşılama oranı ile mavi kategoriye girdi. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, "Aşıda yüzde 90'ları ve yüzde 100'ü hedefliyoruz. Yatak doluluk oranlarımızdaki artışın düşüşe geçmesini bekliyoruz" dedi.
BAKAN KOCA'DAN İKİNCİ DOZ AŞI ÇAĞRISI
SAĞLIK
Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz aşısını yaptıranların ikinci doz aşısını da yaptırmaları için çağrıda bulundu. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?" dedi. Koca, Kovid-19 aşısı olmadığı yönündeki asılsız iddialara sert tepki gösterdi: "Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?" ANKARA
ŞİMDİ HERKESE 'AŞI OLUN' DİYOR
KONYA Meram Devlet Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım servisinde hemşire olan oğlunun ısrarlarına rağmen aşı olmayan Emine Sertoğlu, 9 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Sertoğlu, "Bugüne kadar 'Aşıyı belki ileride olurum' diyordum ama hastalandım. Aşımı hemen olacağım. Şimdi herkese 'aşı olun' diyorum" dedi. AA
ÜÇÜNCÜ DOZ, ANTİKORU 3 KAT DAHA ARTIRIYOR
KOVİD-19
aşısının üçüncü dozu için ABD'de onay başvurusuna hazırlanan ilaç şirketi Pfizer, üçüncü doz aşının Kovid-19'a karşı antikor üretimini ikinci doza göre üç kattan fazla artırdığını açıkladı. 306 denek üzerinde yapılan denemelerde ikinci dozdan beş ila sekiz ay sonra yapılan üçüncü doz aşının antikor seviyesini 3,3 kat artırdığı tespit edildi. ABD yönetimi, geçen hafta virüse karşı Pfizer ve Moderna aşısı olmuş Amerikalılara ikinci dozlarından 8 ay sonra üçüncü dozu yaptırmalarını tavsiye etmiş ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay çıkması halinde üçüncü doz aşılamayı 20 Eylül'de başlatmaya hazır olduklarını duyurmuştu.