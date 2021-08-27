Balyoz kumpasıyla 3 yıl hapis yattı, Diyarbakır’a general olarak atandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (fetö) mensup hakim, savcı ve polislerin sözde "Balyoz darbe planı" adını verdikleri kumpasıyla 11 Şubat 2011'de tutuklanan ve o dönem Binbaşı rütbesinde olan Gökhan Çiloğlu, Mamak Askeri cezaevinde 3 yıl hapis yattı ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanıp 16 yıl hapisle cezalandırıldı. Özgürlüğü elinden alınan Çiloğlu, maruz kaldığı bu hukuksuzluğa karşı hukuk okumaya karar verdi. Cezaevindeyken üniversite sınavlarına hazırlanan Gökhan Çiloğlu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıp sınavlara cezaevinden girerek mezun oldu.

KUMPAS İFTİRASINDAN AKLANIP ALBAY OLDU

17/25 Aralık 2013'te FETÖ'cü hainlerin bu kez hükümeti hedef alan darbe girişiminden sonra Özel yetkili mahkemelerin kapatılması üzerine Balyoz davasının da FETÖ kumpası olduğu anlaşıldı ve uydurma delillerle 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Çiloğlu'yla ilgili mahkûmiyet kararını 9 Ekim 2013'te Yargıtay 9. Ceza Dairesi oy birliğiyle esastan bozdu.

3 yıl süren esaretin ardından özgürlüğüne kavuşan Çiloğlu, daha sonra beraat edip maruz kaldığı iftiradan aklandı. Hakkındaki beraat kararının kesinleşmesinden sonra görevine iade edilen Gökhan Çiloğlu, kısa süre sonra önce Yarbaylığa ve ardından da Albay rütbesine terfi ettirildi.

GENERAL OLARAK DİYARBAKIR'A ATANDI

Son üç yıldan beri Türkiye'nin Amerika Washington Büyükelçiliğinde İçişleri Bakanlığı Askeri Müşavirliği görevini başarıyla yürüten Albay Gökhan Çiloğlu, 24 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Tuğgeneralliğe terfi ettirildi. General rütbesine terfi eden 10 isimden biri olan Gökhan Çiloğlu, terfi ile birlikte aynı zamanda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Tuğgeneral Çiloğlu, PKK terörünün zirve yaptığı 1990'lı yıllarda da Şırnak'ın Uludere İlçesinde Yüzbaşı rütbesiyle görev yapmıştı.

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