Evlat nöbetindeki ailelerden Beyoğlu’na ziyaret

Türkiye cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm imkanlarıyla ailelerin yanında olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, "Dünya mazlumlarının sığınacağı tek liman olan bir devletimiz ve güçlü bir liderimiz var. PKK terörüne baş kaldıran annelerin direnişi barışı getirecektir" dedi.

PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 3 yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, bu direnişin 3'üncü yılında anlamlı bir eyleme daha imza atmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar 32 çocuk örgütten kaçarak ailelerine teslim olurken, aileler 3 Eylül Cuma günü Diyarbakır'da yürüyüş yaparak örgüte olan tepkilerini farklı bir boyuta taşıyacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret eden aileler yapacakları yürüyüşe davet ederek bugüne kadar ortaya koydukları direnişe verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Aileleri makam odasında ağırlayan Beyoğlu, yakın ilgi göstererek terör örgütüne karşı sergiledikleri tutum nedeniyle tebrik etti.

PKK'nın bölge halkını ve çocukları uzun yıllar istismar ettiğini belirten Beyoğlu, "Okul sıralarında olması gereken, ailelerin yanında olması gereken ve en önemlisi ülkemizin geleceğinde rol oynaması gereken çocuklar PKK tarafından istismar edilerek kaçırıldı. Sizler buna baş kaldırdınız. Direnişiniz sayesinde örgütte büyük çözülme oldu, şimdiye kadar 32 çocuk örgütten kaçarak ailelerine kavuştu. İnşallah diğer çocuklar da bu yanlış yoldan kurtulacak. Devletimiz ve liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan her bakımdan sizlerin yanındadır. Bizler de sizlerin haklı mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye, her hangi bir devlet değildir. Dünya mazlumlarının ana vatanı, umudu ve sığınacağı tek limandır. Direnişiz hepimize güç veriyor. Barışı sizler getireceksiniz. Son çocuk ailesine kavuşana kadar desteğimiz devam edecektir." dedi.

Aileler adına konuşan Ayşegül Biçer, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun haklı mücadelelerine tam destek vermenin yanı sıra ilçenin her karışını hizmetle buluşturarak yıllarca istismar ve ihmal edilen Bağlar'ı hizmetlerle anılır hale getirdiğini söyledi. 3 Eylül Cuma günü yapacakları yürüyüşe Beyoğlu'nu davet etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Biçer; "Başkanımız ilk günden beri yanımızda. Her konuda destek oluyor. Bizleri ve Bağlar halkını sahipleniyor. Sokak sokak ve cadde cadde gezerek insanları dinliyor, sorunları çözüyor ve her tarafa hizmet yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 3 Eylül Cuma günü yapacağımız yürüyüşe davet ettik. PKK'ya "yeter" diyoruz,"edi bese" diyoruz." diye konuştu.