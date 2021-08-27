Tutuklu eski müdürün eşi ByLock’tan gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye'de S.K. isimli bir kadın FETÖ firarisini yakaladı. S.K.'nın; örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduğu, 2015 yılına ait ByLock yazışmaları incelendiğinde; söz konusu ByLock içeriklerinde 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmaların yapıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin; KHK ile meslekten ihraç edilen ve 2014 yılında tutuklanan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin eşi olduğu belirtildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.