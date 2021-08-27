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Giriş Tarihi: 27.8.2021 15:33

Tutuklu eski müdürün eşi ByLock’tan gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tutuklu eski müdürün eşi ByLock’tan gözaltına alındı

2014 yılında FETÖ’den tutuklanan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse’nin ByLock’tan ötürü aranan eşi S.K., İstanbul’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye'de S.K. isimli bir kadın FETÖ firarisini yakaladı. S.K.'nın; örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduğu, 2015 yılına ait ByLock yazışmaları incelendiğinde; söz konusu ByLock içeriklerinde 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmaların yapıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin; KHK ile meslekten ihraç edilen ve 2014 yılında tutuklanan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin eşi olduğu belirtildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Tutuklu eski müdürün eşi ByLock’tan gözaltına alındı
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