Tutuklu eski müdürün eşi terör örgütüne üyelik suçundan tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye'de Sema Köse isimli bir kadın FETÖ firarisini yakalanmıştı. Köse'nin; örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduğu, 2015 yılına ait ByLock yazışmaları incelendiğinde; söz konusu ByLock içeriklerinde 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmaların yapıldığı tespit edilmişti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelinin; KHK ile meslekten ihraç edilen ve 2014 yılında tutuklanan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin eşi olduğu belirtildi. Şüpheli adliyeye sevk edilmişti. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve ifadesi alınan Köse 'Terör örgütüme üye olma' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Semra Köse tutuklandı.