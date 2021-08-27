Yeni Yargıtay binasında basın turu

Yargıtay'ın yeni hizmet binası, 2021-2022 adli yıl açılışıyla birlikte 1 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca
dün basın mensuplarına Yargıtay'ın yeni hizmet binasını gezdirdi. Akarca, beraberinde Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı Bekir Şahin
, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak
ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım
ile birlikte Yargıtay'ın yeni hizmet binası ve 2021- 2022 adli yıl açılış töreni öncesinde yüksek yargı muhabirleri ve basın temsilcileriyle bir araya geldi. Gezi öncesinde bir toplantı düzenleyen Akarca, yeni yerleşke ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Yeni yerleşke tanıtım toplantısında konuşan Akarca, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak "Sosyal medyada yasal düzenlemeye ihtiyaç var" dedi. Akarca, 25 Ağustos itibarıyla Hukuk ve Ceza Genel Kurulları'nda 3 bin 69, Hukuk Dairelerinde 84 bin 636, Ceza Dairelerinde 280 bin 584 ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
'nda 147 bin 668 olmak üzere toplam 515 bin 957 dosya bulunduğunu bildirdi.