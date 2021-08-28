28 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla 2020 Mart ayından bu yana kamuoyuna duyurulan 28 Ağustos koronavirüs tablosu detayları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "28 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Ağustos koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından duyurulan bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri açıklandığında burada olacak;
VAKA SAYISI: 18 bin 340
VEFAT SAYISI: 244
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 528
VAKA SAYISI: 19 bin 616
VEFAT SAYISI: 257
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 205
VAKA SAYISI: 19 bin 970
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 651
VAKA SAYISI: 19 bin 191
VEFAT SAYISI: 230
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 373
VAKA SAYISI: 18 bin 857
VEFAT SAYISI: 232
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 833
VAKA SAYISI: 18 bin 622
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 263
VAKA SAYISI: 19 bin 351
VEFAT SAYISI: 232
İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 163
VAKA SAYISI: 19 bin 918
VEFAT SAYISI: 204
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 561