Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 28 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 28.8.2021 19:28 Son Güncelleme: 28.8.2021 19:28

28 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

28 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Salgın başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün corona virüsü testi uygulanan 18 bin 340 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise merak konusu olarak 28 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılıyor. 28 Ağustos korona tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla 2020 Mart ayından bu yana kamuoyuna duyurulan 28 Ağustos koronavirüs tablosu detayları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "28 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor.

28 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Ağustos koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından duyurulan bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri açıklandığında burada olacak;

27 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 340

VEFAT SAYISI: 244

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 528

26 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 616

VEFAT SAYISI: 257

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 205

25 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 970

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 651

24 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 191

VEFAT SAYISI: 230

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 373



23 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 857

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 833

22 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 622

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 263

21 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 351

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 163



20 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 918

VEFAT SAYISI: 204

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 561

19 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 320

VEFAT SAYISI: 216

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 743

ARKADAŞINA GÖNDER
28 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA