30 Ağustos’u her geçen yıl daha büyük coşkuyla kutluyoruz

Nasır, tüm dünya milletlerine örnek olan ve Türk halkının kahramanlık destanlarıyla örülü Kurtuluş Savaşının nihai zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz Türk milletinin mücadelesiyle elde edilen 30 Ağustos'u

her geçen yıl daha büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladığımızı kaydeden Necip Nasır sözlerine şöyle devam etti: "Bu şanlı zaferi kazanan; başta Türkiye Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatanı kurtarmak uğruna canlarını hiçe sayan silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Emperyalizme karşı dünya üzerindeki en büyük savaşlardan birini veren ülkemiz, 30 Ağustos'ta bu oyunu bozmuştur. Bugün de bulunduğumuz stratejik konum nedeniyle siyasi ve ekonomik olarak dış güçlerin hedefi konumundayız. Ancak bizler, ilk kurulduğu günkü kadar genç, dinamik ve emin adımlarla yürüyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin de aydınlık olduğunu biliyoruz. Ecdadının mirası üzerine inşa edilen bu ülkeyi, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmamızı hiçbir güç engelleyemeyecektir. Aziz milletimizin bu büyük bayramını en kalbi duygularımla kutluyor; aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum"