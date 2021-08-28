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Giriş Tarihi: 28.8.2021 21:37 Son Güncelleme: 28.8.2021 21:46

Bakan Koca uyardı! Koronavirüs geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı

Bakan Koca uyardı! Koronavirüs geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Nilgün Belgün'ün sorusu üzerine, dünyada yaygın uygulamaya göre, Kovid-19 geçirip, antikor düzeyi yüksek olanların da aşı olması gerektiğini ifade etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sanatçı Nilgün Belgün'ün kendisine yönelttiği, "Ben Kovid geçirdim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi, 'yüklenmeyelim' dedi, 'Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklığınız var' diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?" sorusunu yanıtladı.

"YAYGIN UYGULAMAYA GÖRE EVET"

Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sn. Nilgün hanım, sorunuz önemli. Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet. Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz."

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Bakan Koca uyardı! Koronavirüs geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı
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